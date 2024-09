Hà Tĩnh: Nhiều hộ dân tự ý tháo hộ lan trên Quốc lộ 8A

Được biết, Công ty Cổ phần 471, TP Vinh (Nghệ An) là một trong 2 liên danh nhà thầu đảm nhận thi công gói thầu số 8 dự án nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn từ Km 59+00 đến Km62+575 (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn). Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục thi công cơ bản hoàn thành, công nhân công ty đang đóng cọc trụ để lắp hộ lan hai bên đường.

Một hộ dân tự ý mở hộ lan để làm lối đi.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Nguyễn Cao Thảo, Chỉ huy trưởng công trình của Công ty cổ phần 471, trong thời gian gần đây (từ ngày 15 – 20/8/2024), khi công nhân triển khai đóng cọc trụ để lắp đặt hộ lan (đoạn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1) thì đêm đến, một số người đã tự ý phá dỡ hàng chục cọc trụ (khu vực dự kiến đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Hà Trai - PV), ảnh hưởng lớn đến tiến độ bàn giao công trình.

Tình trạng nhổ cọc trụ nhằm ngăn chặn việc lắp đặt hộ lan cũng diễn ra tại Km 62+575 – km 66+115) do Công ty cổ phần 468 (Nghệ An) đảm nhận. "Trước đó, tại khu vực này, một số hộ dân đã tự ý đóng cọc tre như để thông báo đây là đường vào vùng đất lâm nghiệp để đơn vị thi công không tiến hành lắp hộ lan. Đến khi công nhân đóng cọc lắp hộ lan thì toàn bộ số cọc trụ bị nhổ lên, hộ lan cũng được tháo xuống”, ông Lê Hữu Dũng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần 468 cho hay.

Ban ngày đơn vị thi công lắp đặt thì ban đêm người dân tháo bỏ.

Theo những người trong cuộc, toàn tuyến từ Km 61+00 - Km 67+00 có khoảng 20 điểm bị người dân tự ý nhổ cọc trụ, tháo dỡ hộ lan.

Ông Kiều Vĩnh Phương - Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án 4 (Bộ GTVT) cho biết, quá trình khảo sát lập dự án, toàn tuyến cơ bản được lắp đặt hộ lan hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông vì mật độ phương tiện qua lại trên tuyến đường này rất lớn. Tuy nhiên, từ Km 61+00 - Km 67+00 vẫn có một số đoạn không lắp hộ lan để các hộ dân có thể đi lại sản xuất và phần không lắp hộ lan lại ở những điểm không trùng với lối đi lại trước đó của các hộ dân. Hơn nữa, tại những điểm người dân tự ý tháo hộ lan là nơi họ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để làm đường và bãi tập kết vật liệu xây dựng. Các hộ muốn thuận lợi chỉ có cách cùng nhau làm đường gom dân sinh để tạo một lối đi chung ra QL 8A ở những nơi không lắp hộ lan. Việc tự ý tháo hộ lan là vi phạm pháp luật.

Người dân tự ý lắp đắp đường ngang dân sinh, tự ý đặt cống thoát nước.

Ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 thừa nhận có tình trạng người dân tự nhổ cọc không cho lắp hộ lan và tự ý đổ đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 8A (đoạn từ Km 61+00 - Km 67+00, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1). Đây là nơi địa phương dự kiến đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Hà Trai vì cơ sở cũ không đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, khu vực này còn có 15 hộ gia đình được cấp đất lâm nghiệp (có đủ giấy tờ) và đã canh tác từ năm 2014 đến nay.

Cũng vì lẽ đó, ngày 22/7/2024, UBND xã Sơn Kim 1 có Văn bản số 72/UBND đề nghị Ban Quản lý dự án không lắp đặt hộ lan tại một số đoạn dự kiến sẽ xây dựng nhà văn hóa thôn Hà Trai và một số hộ dân có đất sản xuất lâm nghiệp để thuận lợi cho người dân đi lại được thuận tiện Hơn 10 ngày sau (ngày 2/8/2024), Ban Quản lý dự án 4 có Công văn số 1950/BQLDA4-QL8A phúc đáp.

Người dân tự ý tháo hộ lan nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Theo Ban Quan lý dự án 4 thì: Đối với đề xuất mở hộ lan tại đoạn dự kiến làm nhà văn hóa thôn Hà Trai, do vị trí này chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép sử dụng đất cũng như chưa tiến hành thi công xây dựng công trình nên việc lắp đặt hộ lan để đảm bảo an toàn giao thông là cần thiết. Trong trường hợp công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng nhà văn hóa, UBND xã Sơn Kim 1 có thể gửi văn bản đến cơ quan quản lý đường bộ để xin đấu nối, còn việc đề nghị mở hộ lan, tạo đường đấu nối vào quốc lộ 8A để làm đường đi lại khu vực sản xuất của một số hộ dân là không đủ cơ sở pháp lý. Bởi, các khu vực này do các hộ dân tự ý lấn chiếm một phần đất thuộc hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ 8A và nơi đây cũng chưa được cấp có thẩm quyền cấp quyền sử dụng làm đất ở. Hơn nữa, khu vực sản xuất của 15 hộ dân nói trên cũng đã có đường đi lại, cách vị trí đề xuất mở đoạn hộ lan mới không xa.

Trong văn bản trả lời, Ban Quản lý dự án 4 cũng đồng thời cảnh báo các cá nhân, tập thể tự ý tháo dỡ hệ thống an toàn giao thông gây tai nạn giao thông sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

"Dù đã có văn bản trả lời rõ ràng nhưng một số hộ dân vẫn tự ý nhổ cọc trụ tháo dỡ hộ lan khiến không chỉ tiến độ thi công khi công trình sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng bị ảnh hưởng mà còn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, chúng tôi đề nghị ngành chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để công trình đúng tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông", ông Kiều Vĩnh Phương đề xuất.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A đoạn Km 37 - Km 85+300, được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3051/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2010; phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1061/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2020 và Quyết định số 1685/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2023. Dự án có tổng mức đầu tư 1.662,931 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 4 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư; triển khai từ năm 2014, dự kiến hoàn thành 2024. Hiện toàn bộ khối lượng dự án đạt khoảng 95%. Dự án bao gồm 12 gói thầu xây lắp, trong đó: 5/12 gói thầu xây lắp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 4/12 gói thầu xây lắp đã hoàn thành, đang làm thủ tục nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng. Còn 3/12 gói thầu xây lắp đã cơ bản hoàn thành gồm: gói thầu XL8, XL9, XL10. Đoạn có hộ lan bị tháo dỡ từ Km 61+00 - Km 67+00 thuộc gói thầu XL 8.

Tác giả: Hồ Thắng - Hoài Nam

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn