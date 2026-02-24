Ăn khoai lang mỗi sáng, vì sao mỡ vẫn không giảm?

Chọn nhầm loại khoai

Nhiều người cho rằng, loại khoai lang nào cũng hỗ trợ giảm cân như nhau, nhưng thực tế chỉ số đường huyết (GI) và thành phần dinh dưỡng giữa các loại có sự khác biệt.

Khoai lang mật, nhất là khi nướng, có GI cao (khoảng 80-94), dễ làm tăng nhanh đường huyết và kích thích tích mỡ. Trong khi đó, khoai lang tím giàu anthocyanin hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, còn khoai lang trắng có lượng đường thấp hơn, phù hợp thay thế cơm.

Để hỗ trợ giảm cân, nên ưu tiên khoai lang trắng hoặc tím, chế biến bằng cách luộc hoặc hấp.

Khoai lang giàu chất xơ, tạo no lâu nên thường được chọn để giảm cân

Chế biến sai cách làm tăng calo

Sai lầm thường gặp là chế biến khoai không phù hợp. Chiên, xào hoặc thêm bơ, đường làm tăng đáng kể lượng calo, dễ gây tích mỡ.

Nướng quá lâu ở nhiệt độ cao cũng làm tăng chỉ số GI, trong khi khoai luộc hoặc hấp giữ được nhiều tinh bột kháng, giúp no lâu và ổn định đường huyết. Nếu dùng nồi chiên không dầu, nên để dưới 150°C, nấu vừa chín và không thêm bơ, đường.

Chỉ ăn khoai lang, thiếu cân đối dinh dưỡng

Khoai lang hỗ trợ giảm cân nhưng không thể thay thế hoàn toàn các nhóm thực phẩm khác. Một củ khoai lang cỡ vừa cung cấp khoảng 112 kcal. Nếu ăn 3-4 củ với suy nghĩ “ăn thoải mái vì là thực phẩm lành mạnh”, tổng năng lượng nạp vào vẫn có thể vượt nhu cầu.

Đặc biệt, bữa sáng chỉ có tinh bột, dù là tinh bột tốt, nhưng thiếu protein sẽ khiến cơ thể nhanh đói sau khoảng 2 giờ, làm tăng nguy cơ ăn vặt. Việc kết hợp protein và chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường, kéo dài cảm giác no, hạn chế mất cơ trong quá trình thâm hụt calo và kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả hơn.

Ăn khoai lang đúng cách để hỗ trợ giảm cân

Để tận dụng lợi ích của khoai lang mà không làm giảm hiệu quả giảm cân, cần tuân thủ một số nguyên tắc:

Chỉ nên ăn khoảng 1-2 củ mỗi ngày (200-300g), tránh ăn quá nhiều gây dư thừa năng lượng và đầy bụng.

Không thay thế hoàn toàn cơm trong mọi bữa ăn; chỉ nên áp dụng tối đa 1 bữa/ngày để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Kết hợp khoai lang với rau xanh, salad và nguồn protein nạc như ức gà, cá hoặc trứng.

Với người thừa cân, việc thay thế một phần cơm bằng khoai lang có thể giúp giảm khoảng 20-25% lượng calo so với khẩu phần thông thường, đồng thời không làm thay đổi quá đột ngột thói quen ăn uống.

Thời điểm ăn khoai lang

Khoai lang có thể dùng vào bữa sáng hoặc bữa trưa thay cho các món tinh bột tinh chế như mì, phở, bún. Khi ăn vào ban ngày, cơ thể có đủ thời gian chuyển hóa năng lượng cho các hoạt động, góp phần kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Tuy nhiên, nên tránh ăn khoai lang sát giờ đi ngủ vì dễ gây trướng bụng, khó tiêu và không thuận lợi cho quá trình trao đổi chất vào ban đêm.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV