Món thịt kho trứng chứa bao nhiêu calo? Ăn sao để không lo tăng cân

Một phần thịt kho trứng chứa bao nhiêu calo?

Lượng calo của thịt kho trứng phụ thuộc vào loại thịt, số lượng trứng và khẩu phần sử dụng. Xét riêng từng nguyên liệu chính:

Thịt lợn: 100g thịt lợn nạc: khoảng 145 calo; 100g thịt lợn mỡ: khoảng 394 calo; 100g thịt ba chỉ: khoảng 260 calo

Trứng: 1 quả trứng gà: khoảng 78 calo; 1 quả trứng cút: khoảng 14 calo; 1 quả trứng vịt: khoảng 130 calo

Thịt kho trứng thường dùng ba chỉ và trứng vịt - hai nguyên liệu giàu năng lượng. Một nồi cho 4 người (500g ba chỉ, 5 trứng vịt) cung cấp khoảng 1.950 calo, tương đương 480-500 calo mỗi phần, chưa tính cơm.

Đáng lưu ý, nước kho chứa đường và nước dừa cũng làm tăng đáng kể tổng năng lượng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100g nước thịt kho có thể chứa gần 270 calo. Vì vậy, nếu ăn nhiều cơm và chan nhiều nước kho, lượng calo thực tế của bữa ăn có thể cao hơn đáng kể.

Thịt heo và trứng đều giàu đạm, giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau lao động hoặc vận động

Giá trị dinh dưỡng của thịt kho trứng

Dù giàu năng lượng, thịt kho trứng không phải là món ăn “xấu” nếu sử dụng hợp lý. Trong khẩu phần cân đối, món ăn này vẫn mang lại nhiều lợi ích:

Cung cấp protein chất lượng cao: Thịt heo và trứng đều giàu đạm, giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau lao động hoặc vận động.

Bổ sung năng lượng nhanh: Hàm lượng calo tương đối cao giúp cơ thể có đủ năng lượng cho hoạt động hàng ngày, đặc biệt phù hợp với người lao động nặng hoặc cần nhiều năng lượng.

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu: Trứng chứa vitamin A, D, E và nhóm B; thịt heo giàu sắt, kẽm, phốt pho. Đây là những vi chất quan trọng cho hệ miễn dịch, xương khớp và quá trình tạo máu.

Tạo cảm giác no lâu: Nhờ giàu đạm và chất béo, thịt kho trứng giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn vặt giữa các bữa.

Góp phần đa dạng thực đơn: Khi kết hợp cùng rau xanh và canh thanh đạm, thịt kho trứng vẫn có thể nằm trong bữa ăn gia đình cân bằng.

Những ai nên hạn chế ăn thịt kho trứng?

Không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Với hàm lượng chất béo và cholesterol khá cao, thịt kho trứng cần được cân nhắc ở một số nhóm đối tượng:

Người thừa cân, béo phì: Ăn thường xuyên dễ khiến tổng năng lượng vượt nhu cầu, dẫn đến tăng cân.

Người mỡ máu cao, bệnh tim mạch: Thịt ba chỉ và trứng vịt chứa nhiều cholesterol, có thể làm tăng cholesterol máu nếu sử dụng quá mức.

Người mắc tiểu đường: Món ăn thường kho cùng đường hoặc nước dừa, có thể làm tăng lượng đường trong khẩu phần.

Người có vấn đề tiêu hóa: Thịt kho nhiều mỡ dễ gây đầy bụng, khó tiêu, nhất là khi ăn buổi tối.

Vì vậy, món ăn này nên được sử dụng điều độ, đặc biệt với người có bệnh lý liên quan đến chuyển hóa, tim mạch hoặc cân nặng.

Ăn thịt kho trứng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để vừa thưởng thức món ăn truyền thống vừa bảo vệ sức khỏe, cần chú ý từ khâu chọn nguyên liệu đến khẩu phần:

Về nguyên liệu: Ưu tiên thịt nạc hoặc ba chỉ ít mỡ; Không dùng quá nhiều trứng trong một nồi; Hạn chế kho quá ngọt hoặc quá mặn.

Về cách chế biến: Giảm lượng đường và nước dừa; Không thắng nước màu quá đậm; Hớt bớt lớp mỡ nổi trên bề mặt sau khi kho.

Về khẩu phần: Mỗi bữa chỉ nên ăn khoảng 100-150g thịt.

Dùng 1 quả trứng là đủ; Kết hợp nhiều rau luộc, rau sống hoặc canh thanh đạm để cân bằng dinh dưỡng.

