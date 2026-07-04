Vì sao Ronaldo luôn đứng nghiêng khi hát quốc ca?

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Thói quen đặc biệt của đội trưởng Bồ Đào Nha

Trong nghi thức trước trận, các tuyển thủ Bồ Đào Nha thường đứng thành hàng, khoác vai nhau và cùng hát quốc ca như nhiều đội tuyển khác.

Thế nhưng, Cristiano Ronaldo lại có một tư thế khác biệt, anh xoay người sang một góc thay vì hướng thẳng về phía trước. Hình ảnh này đã xuất hiện đều đặn ở các giải đấu lớn suốt nhiều năm qua, khiến không ít người hâm mộ tò mò và cho rằng đây là một nghi thức đặc biệt hoặc mê tín trước giờ bóng lăn.

Thực tế, lý do rất đơn giản. Ronaldo đứng nghiêng để hướng mặt về phía quốc kỳ Bồ Đào Nha trên khán đài. Đây là cách anh thể hiện sự tôn trọng sâu sắc với lá cờ và đất nước trước khi trận đấu bắt đầu.

Trong khi các đồng đội vẫn giữ nguyên vị trí, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha xoay người một góc vừa đủ để nhìn về phía quốc kỳ rồi cất tiếng hát quốc ca.

Không đổi thay dù FIFA có thay đổi quy định

Dù FIFA đã thay đổi cách tổ chức nghi thức trước trận tại World Cup 2026, khi các cầu thủ đứng quanh vòng tròn giữa sân thay vì trước khu kỹ thuật như trước đây, Ronaldo vẫn giữ nguyên hành động này. Mỗi khi quốc ca vang lên, anh lại xoay người về phía lá cờ Bồ Đào Nha thay vì nhìn thẳng như phần lớn cầu thủ khác.

Không phải lần đầu hành động của Ronaldo thu hút sự chú ý. Tại World Cup 2018 ở Nga, nhiều khán giả đã đặt câu hỏi vì sao anh luôn đứng nghiêng trong các trận gặp Tây Ban Nha và Morocco. Khi đó, truyền thông Anh giải thích rằng Ronaldo chỉ đơn giản muốn hướng về quốc kỳ như một cử chỉ yêu nước.

Đến Euro 2024, hình ảnh này tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều cổ động viên mới theo dõi đội tuyển Bồ Đào Nha ngạc nhiên. Các tờ báo châu Âu một lần nữa xác nhận đây là "truyền thống" cá nhân Ronaldo đã duy trì nhiều năm, nhằm bày tỏ sự tôn kính với đất nước trước giờ bóng lăn.

Lòng yêu nước và khát vọng còn dang dở

Ronaldo nhiều lần nhắc đến lòng yêu nước trong các cuộc phỏng vấn. Trước thềm Euro 2024, anh từng bày tỏ rằng bản thân không còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao và muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong màu áo Bồ Đào Nha.

"Thi đấu cho đội tuyển quốc gia là một niềm đam mê, một tình yêu", Ronaldo chia sẻ. "Mỗi trận đấu đều đặc biệt. Mỗi kỳ Euro đều đặc biệt. Đây sẽ là kỳ Euro thứ sáu của tôi và cũng là một kỷ lục. Dù là năm 2004 hay bây giờ, cảm giác vẫn luôn là niềm tự hào và đam mê".

Tại World Cup 2026, thủ quân Bồ Đào Nha cho biết hiện chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc còn được thi đấu.

Anh nói: "Tôi cố gắng tận hưởng từng giây phút. Tôi vẫn muốn tiếp tục vì cảm thấy khỏe, cơ thể ở trạng thái tốt và những gì thể hiện trên sân đã nói lên tất cả. Hãy thực tế, khi nói là sắp giải nghệ thì có lẽ chỉ còn một hoặc hai năm nữa. Trong màu áo đội tuyển, tôi vẫn ghi bàn, vẫn giúp đội và vẫn muốn giành các danh hiệu".

World Cup là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của Ronaldo. Anh đã cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, hai lần giành UEFA Nations League, đồng thời lập kỷ lục ghi bàn và số trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở cấp câu lạc bộ, anh cũng năm lần vô địch Champions League, cùng các chức vô địch La Liga, Serie A và Ngoại hạng Anh.

Với tất cả những gì đã đạt được, có lẽ cử chỉ nhỏ nghiêng người chào cờ chính là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu và sự gắn bó của anh với màu cờ sắc áo, thứ đã nuôi dưỡng siêu sao này suốt hai thập kỷ đỉnh cao.

Tác giả: Thúy An

Nguồn tin: baovanhoa.vn