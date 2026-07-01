Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe body sexy bốc lửa khi đồng hành cùng chồng ở World Cup 2026

Trong lúc Cristiano Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị bước vào vòng knock-out World Cup 2026, Georgina Rodriguez cũng thu hút sự chú ý không kém với những hình ảnh mới nhất tại Mỹ. Trên trang Instagram cá nhân với gần 75 triệu người theo dõi, Georgina chia sẻ loạt khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ ở Miami. Người đẹp diện bikini đen kết hợp khăn quấn hồng khi thư giãn trên bãi biển, đồng thời chia sẻ nhiều góc ảnh ngắm cảnh thành phố biển nổi tiếng của bang Florida. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Phần bình luận nhanh chóng tràn ngập những lời khen dành cho bạn gái Cristiano Ronaldo. Người hâm mộ khen cô nàng "quá xinh đẹp", "thanh lịch" hay "nữ hoàng World Cup", trong khi nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vóc dáng của người mẫu gốc Argentina.

Georgina có mặt tại Mỹ mới đây để đồng hành cùng Ronaldo trong kỳ World Cup được xem là cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 41 tuổi. Trước đó, cô cùng các con đã xuất hiện trên khán đài sân vận động ở Miami để theo dõi trận hòa 0-0 giữa Bồ Đào Nha và Colombia. Khác với nhiều lần trước, Georgina không mặc áo đấu tuyển Bồ Đào Nha mà lựa chọn trang phục thuộc thương hiệu thời trang do chính cô sáng lập.

Theo lịch thi đấu, Bồ Đào Nha sẽ gặp Croatia ở vòng 32 đội trên sân Toronto. Georgina sẽ tiếp tục có mặt trên khán đài để cổ vũ Ronaldo. Bên cạnh World Cup, chuyện tình của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau gần một thập kỷ gắn bó, Cristiano Ronaldo được cho là sẽ tổ chức hôn lễ với Georgina Rodriguez vào tháng 9 tới.

Năm ngoái, CR7 đã cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương được truyền thông quốc tế định giá triệu đô. Trong cuộc phỏng vấn với Elle, Georgina từng tiết lộ cô đã mất khá nhiều thời gian mới dám ngắm kỹ món quà đặc biệt này. "Chiếc nhẫn thật tuyệt đẹp. Khi anh ấy cầu hôn, điều cuối cùng tôi nghĩ đến lại chính là chiếc nhẫn. Tôi quá sốc nên để nó trong phòng, đến hôm sau mới mang ra ngắm dưới ánh sáng", Georgina chia sẻ.

Tác giả: Tú Tú.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn