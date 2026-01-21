Vì sao Lý Đức không được trọng tài xóa thẻ đỏ?

Phạm Lý Đức lãnh thẻ đỏ trong trận thua U23 Trung Quốc - Ảnh: TED TRẦN

Phút 77, trọng tài người Úc Alexander George King xem lại VAR và hủy bàn thắng của U23 Trung Quốc vào lưới U23 Việt Nam trong trận bán kết Giải U23 châu Á 2026 rạng sáng 21-1. Tuy nhiên, ông không hủy thẻ đỏ đã rút cho Phạm Lý Đức trước đó.

Cụ thể là sau khi cầu thủ Trung Quốc đưa bóng vào lưới Trần Trung Kiên, Lý Đức đã có va chạm với Abuduwaili. Abuduwaili giữ bóng, không trả cho U23 Việt Nam nên bị phản ứng. Trong lúc giằng co, Abuduwaili ngã vào người Lý Đức, trung vệ này đã có hành vi xấu mà theo hình ảnh ghi lại là cố tác động vào cầu thủ đội bạn.

Abuduwaili gục xuống đất và trọng tài King rút thẻ đỏ cho Lý Đức mà không cần xem lại tình huống. Cụ thể Lý Đức đã cố với theo để tác động vào người Abuduwaili.

Hành vi của Lý Đức diễn ra sau tình huống và bị xác định thuộc nhóm lỗi hành vi không được thay đổi quyết định rút thẻ. Do đó, dù bàn thắng bị hủy, thẻ đỏ của Lý Đức vẫn giữ nguyên.

Theo giao thức VAR do IFAB quy định, điều 9 có nêu rõ: "Nếu trận đấu tiếp tục sau một tình huống được xem lại (VAR), thì bất cứ lỗi hành vi nào diễn ra sau giai đoạn có tình huống VAR sẽ không được hủy bỏ, chỉ trừ lỗi trực tiếp dẫn đến tình huống VAR như can thiệp một cơ hội tiềm năng, ngăn cản một pha bóng ghi bàn rõ rệt (DOGSO)".

Lý Đức bị đuổi khỏi sân nhưng vẫn đứng trong đường hầm chờ phán quyết cuối cùng của trọng tài. Tuy nhiên, cuối cùng U23 Việt Nam phải chơi với 10 người trên sân từ phút 77 khi đã bị dẫn 0-2.

Mất cả hai vị trí trung vệ quan trọng là Hiểu Minh (chấn thương), Lý Đức (thẻ đỏ), U23 Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 90+8. Abuduwaili nhận bóng thoát xuống đối mặt với Trung Kiên rồi chuyền ngang cho Wang Yudong nâng tỉ số lên 3-0.

Lý Đức sẽ vắng mặt ở trận tranh hạng ba của U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ngày 23-1 tới.

Tác giả: QUANG THỊNH

Nguồn tin: tuoitre.vn