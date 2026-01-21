HLV U23 Trung Quốc nói gì sau trận thắng U23 Việt Nam?

Tối muộn 20/1, U23 Trung Quốc giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 để giành quyền vào thi đấu trận chung kết gặp U23 Nhật Bản.

HLV Puche của U23 Trung Quốc. (Ảnh: AFC).

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc nói: "Toàn đội nỗ lực tổ chức tốt. Nhưng quan trọng nhất là giữ bóng ở phần sân đối phương càng nhiều càng tốt. Điều này rất quan trọng khi có những pha bóng hai hoặc tình huống tương tự, đội sẽ ở vị trí thuận lợi để giành bóng.

Toàn đội đã chơi bóng ở một đẳng cấp cao. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt. Kế hoạch của chúng tôi là kiểm soát bóng tối đa thời gian có thể, và chúng tôi đã làm được điều đó.

Đây là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Trung Quốc. Người hâm mộ Trung Quốc luôn muốn bóng đá ở đây phát triển và chiến thắng này thật sự là động lực để chúng tôi tiếp tục hướng đến những thành công tiếp theo".

Trận chung kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 24/1.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV