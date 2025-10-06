Vì sao hàng trăm giáo viên mầm non tại Nghệ An bị “lãng quên” xét thăng hạng viên chức?

Từ nhiều năm nay, cô giáo Phan Thị Huyền, giáo viên trường Mầm non xã Yên Thành (Nghệ An) cùng đại diện hơn 200 nữ giáo viên mần non trên địa bàn 9 xã gồm: Yên Thành, Quang Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Quang Đồng, Giai Lạc, Bình Minh và Đông Thành có đơn kiến nghị gửi ngành chức năng của tỉnh Nghệ An, kiến nghị về việc suốt 6 năm qua, hàng trăm giáo viên mầm non đang công tác tại các địa phương nói trên không được xét thăng hạng viên chức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng cũng như tâm lý của giáo viên.

Cô Huyền cho biết, trong quá trình công tác, bản thân cô và các giáo viên nói trên đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 vào năm 2019 theo đúng quy định của Nhà nước. Đến nay, nhiều giáo viên đã giữ hạng 3 đủ và thừa thời gian theo quy định là tối thiểu 2 năm, đáp ứng các điều kiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đã hoàn thành các khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng 2.

Từ năm 2019 đến nay hàng trăm giáo viên đang công tác tại các trường mầm non thuộc huyện Yên Thành (cũ) không được xét thi thăng hạng viên chức.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1/7/2025), UBND huyện Yên Thành mà trực tiếp là Phòng Nội vụ huyện đã không thực hiện việc rà soát, tổ chức thi thăng hạng cho giáo viên. Cũng trong thời gian nói trên, hơn 200 giáo viên đang giảng dạy, đảm nhiệm công việc chăm sóc trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn không hề nhận được bất kỳ thông báo hay hướng dẫn nào liên quan đến tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên.

Theo phản ánh của các giáo viên này, họ đã nhiều lần trực tiếp khiếu nại, làm việc với Phòng Nội vụ UBND huyện Yên Thành (cũ) nhưng chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ, vô cảm là thẩm quyền thăng hạng giáo viên từ hạng 3 lên hạng 2 là của tỉnh chứ không phải của cấp huyện.

Quá trình kiến nghị, các cô được lãnh đạo đơn vị này còn cho biết, do giáo viên mầm non hạng 2 của huyện Yên Thành lúc bấy giờ đã vượt quá 50% theo Thông tư số 64/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Tuy nhiên, theo thống kê của các trường Mầm non trên toàn huyện Yên Thành (cũ) giáo viên mầm non hưởng hạng 2 chỉ mới đạt khoảng 30%.

Các cô giáo mầm non là những người chịu nhiều thiệt thòi, song việc không được thăng hạng viên chức đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng trong quá trình cống hiến và công tác.

Từ năm 2019 đến khi ngừng hoạt động chính quyền cấp huyện vào ngày 1/7 vừa qua, huyện Yên Thành đã không tiến hành rà soát số lượng giáo viên các hạng để thăng hạng, đặc biệt là đối với các giáo viên đã cao tuổi, đủ điều kiện và đủ % theo như tinh thần của Công văn số 64.

Điều đáng nói, trong khi UBND huyện Yên Thành cho rằng việc thăng hạng 3 lên hạng 2 cho giáo viên là thẩm quyền của tỉnh thì trong thời gian này, nhiều địa phương trong toàn tỉnh vẫn tiến hành thăng hạng cho giáo viên đủ điều kiện. Đơn cử, năm 2021 UBND huyện Diễn Châu vẫn tiến hành xét thăng hạng cho giáo viên đang công tác trên địa bàn. Trước đó, năm 2020 UBND các huyện Nam Đàn, Thanh Chương vẫn tổ chức thi xét thăng hạng cho giáo viên. Một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng tổ chức thăng hạng để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên.

Được biết, Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Thành trong giai đoạn này là ông Nguyễn Văn Thuận. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Thuận được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND xã Vân Tụ (sáp nhập trên cơ sở 3 xã cũ thuộc huyện Yên Thành gồm Liên Thành, Lý Thành và xã Vân Tụ), tỉnh Nghệ An.

Sau nhiều năm kêu cứu, điệp khúc của giáo viên 9 xã của tỉnh Nghệ An (huyện Yên Thành cũ) là vẫn phải chờ thẩm quyền xét thăng hạng thuộc Sở GD&ĐT hay của UBND tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 11/7/2025 Sở GD&ĐT Nghệ An có Công văn số 1885 cho biết, trước ngày 1/7/2025 (thời điểm đơn vị hành chính cấp huyện ngừng hoạt động), theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 thì việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng 2 sau khi có ý kiến về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng của UBND tỉnh thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Theo Nghị định số 142/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 thì hiện Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lĩnh vực GD&ĐT của phòng chuyên môn thuộc xã, phường, đặc khu.

Khi có đầy đủ các văn bản pháp lý quy định phân công phân cấp, nếu nội dung kiến nghị của các giáo viên thuộc thẩm quyền thì sở GD&ĐT sẽ nghiên cứu để xử lý.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân