Bắt, khám xét nơi ở của nữ giáo viên mầm non Đặng Thị Lệ Quốc

Bộ Công an thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn. Đường dây này quy tụ rất nhiều con bạc ở nhiều xã của tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, sau nhiều ngày trinh sát, nắm chắc quy luật hoạt động, ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an nhiều xã trên địa bàn tỉnh triển khai 15 tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét nơi ở của 15 đối tượng.

Qua khám xét, Công an đã tạm giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi) cùng trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 45 tỷ được cơ quan điều tra đưa về trụ sở làm việc (Ảnh: Bộ Công an).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2025, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động để nhận số đề của con bạc và chuyển cho nhà cái để hưởng lợi hoa hồng hoặc trực tiếp thắng thua với khách ghi số đề.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng các tài khoản cá cược trên mạng Internet để trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ nhắn tin qua các tài khoản mạng xã hội như: Viber, Zalo, Telegram, Facebook để nhận và chuyển số đề. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam để thắng thua với các con bạc. Sau đó, tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng trong đường dây giao dịch đánh bạc mỗi ngày khoảng 500 triệu đồng. Từ đầu tháng 6/2025 đến nay, đường dây này đã giao dịch đánh bạc khoảng hơn 45 tỷ đồng.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc trên được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ, vào sáng nay (17/9), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây đánh bạc, trong đó có bị can cầm đầu là nữ giáo viên mầm non Đặng Thị Lệ Quốc.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn