Từ tháng 1/2026, giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ lương hưu

Nhà giáo nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, nhà giáo nữ nghỉ hưu ở tuổi 57

Theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 4, Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo trong điều kiện lao động bình thường năm 2026 được xác định cụ thể đối với từng giới tính.

Cụ thể, nhà giáo nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, trong khi nhà giáo nữ nghỉ hưu ở tuổi 57.

Bên cạnh đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần theo lộ trình: mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028, và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, từ năm 2026, giáo viên nam và nữ lao động trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu lần lượt ở độ tuổi 61 tuổi 6 tháng và 57 tuổi.

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trước 5 năm mà không bị giảm lương hưu

Điều 26 Luật Nhà giáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) quy định về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo như sau:

Tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 27 của Luật này.

Ảnh minh hoạ.

Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Đây là tin vui đối với nhiều giáo viên mầm non. Với chính sách mới, giáo viên mầm non nữ có thể nghỉ hưu từ tuổi 52 và nam có thể nghỉ hưu từ tuổi 57.

Chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Điều 27 Luật Nhà giáo cũng quy định chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn dành cho nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập, bao gồm những người có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ, cùng các nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục.

Thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định như sau:

- Không quá 5 tuổi đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ.

- Không quá 7 tuổi đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư.

- Không quá 10 tuổi đối với nhà giáo có chức danh giáo sư.

Trong thời gian thực hiện chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định tại khoản 3 Điều này, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn