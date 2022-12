Vì sao gần 150 cán bộ y tế tại Nghệ An xin nghỉ việc?

Phiên thảo luận tại Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An chiều 7/12.

Theo đó, chiều 7/12, trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu đề nghị ngành y tế làm rõ trong hơn 100 cán bộ y tế công lập xin chuyển việc? Việc rà soát xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng?

Làm rõ việc đào tạo, hoạt động của mô hình “bác sĩ gia đình” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đánh giá hiệu quả sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 157/2014/ NQ-HĐND ngày 12/12/2014 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập. Ngoài ra, một số đại biểu nêu ý kiến những vướng mắc bất cập trong quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao.

Trả lời về nội dung này, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho rằng, năm 2022, Nghệ An có 145 cán bộ y tế xin nghỉ việc, trong đó có 69 cán bộ y tế cơ sở và 76 cán bộ y tế tuyến tỉnh, chuyển sang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập.

Nguyên nhân chính cán bộ y tế nghỉ việc là do chính sách lương thưởng còn thấp, phần nữa do áp lực công việc mô hình bệnh tật, đặc biệt trải qua dịch Covid-19. Trước thực trạng này, ngành y tế nói chung, y tế Nghệ An nói riêng cũng đã nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp khác nhau từ công tác tư tưởng chính trị, tăng thu nhập cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị tự chủ, đề xuất với Chính phủ không giảm biên chế.

Về đầu tư trang thiết bị y tế cơ sở, y tế dự phòng thì ngành y tế Nghệ An đã triển khai chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, được đầu tư gần 500 tỷ đồng. Trong đó có hơn 200 tỷ đồng dành cho xây dựng và gần 300 tỷ đồng dành cho y tế dự phòng, y tế cơ sở. Chủ trương này đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh giao 500 tỷ đồng cho Ban Quản lý dự án của tỉnh sẽ triển khai đầu tư các địa phương trong tỉnh.

Về lĩnh vực Bác sĩ gia đình, năm 2016 - 2017, Nghệ An có 96 bác sĩ gia đình, đã giúp cho y tế cơ sở, nhất là các trạm y tế trong công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên, chính sách này không còn phù hợp với thực tiễn, hiện tại mô hình này đang tạm dừng lại.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh thông tin việc cán bộ y tế xin chuyển khỏi cơ sở công lập.

Về lĩnh vực thực hiện công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng, câu chuyện thiếu thuốc vật tư y tế ở các bệnh viện được đề cập trong nhiều diễn đàn. Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đang sử dụng thuốc đấu thầu năm 2021 - 2022 nên về cơ bản đang đáp ứng đủ.

Liên quan đến việc giao cho các địa phương thực hiện đấu thầu thuốc, ông Dương Đình Chỉnh cho biết, trước đây mặc dù đấu thầu tập trung trên Sở, nhưng do đặc thù gói thầu chung, nên các nhà thầu hạn chế tham gia. Do đó, Sở có chủ trương phân cấp về các bệnh viện để các đơn vị chủ động thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn vướng mắc nhất là liên quan đến công tác thẩm định giá độc lập của Sở Tài chính, giá công khai của Bộ không đầy đủ. Đặc biệt liên quan các sự cố vừa rồi nên các đơn vị rất e ngại. Để tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị, Sở đã thường xuyên, bám sát công tác này.

