SEA Games 33: Tham vọng của Việt Nam bị thách thức khi U22 Indonesia "chơi lớn" với 5 sao nhập tịch

LĐBĐ Indonesia (PSSI) và HLV Indra Sjafri đang thực hiện bước đi mạnh mẽ nhằm củng cố lực lượng: trong danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33 có tới 5 cái tên sinh ở Hà Lan — gồm Dion Markx, Ivar Jenner, Rafael Struick, Jens Raven và Mauro Zijlstra.

Ba trong số này đang thi đấu tại Hà Lan — cho thấy quyết tâm “chơi lớn” của bóng đá Indonesia khi kéo cả cầu thủ xuất ngoại về khoác áo U22 quốc gia. Sự bổ sung này không chỉ nhằm nâng cấp kỹ năng và thể hình, mà còn mang đến chiều sâu và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho đội.

Theo giới lãnh đạo và Ban huấn luyện Indonesia, mục tiêu là bảo vệ tấm HCV mà họ giành được tại SEA Games 2023, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ: U22 Indonesia sẽ không “thủ hòa” hay đá cho đủ — họ hướng tới ngôi đầu với lực lượng mạnh nhất.

Động thái này hứa hẹn làm thay đổi sức cạnh tranh tại SEA Games 33: với dàn “sao lai” gốc châu Âu, Indonesia có thể trở thành đối thủ đáng gờm, không chỉ với chủ nhà hay các đội truyền thống như U22 Việt Nam — mà còn với bất kỳ đội nào dám đặt mục tiêu cao.

Tham vọng vô địch SEA Games 33 của Việt Nam sẽ chịu các thách thức lớn từ Thái Lan hay Indonesia.

Với việc công bố đội hình mạnh như vậy, SEA Games 33 ở bảng C bóng đá nam — nơi U22 Indonesia thi đấu cùng các đội như U22 Myanmar và U22 Philippines — vừa trở nên đáng chú ý hơn, vừa đầy ẩn số.

Trong một động thái khác. U22 Việt Nam vẫn đang rèn quân tại Vũng Tàu, chờ ngày sang Thái Lan. Chúng ta thuộc bảng B với Malaysia và Lào.

Ngược về ngày 24/11 tại TP. Hồ Chí Minh, trước thềm SEA Games 33, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã nhận được sự động viên tinh thần quý báu từ Nhà tài trợ Đồng hành chính thức, Rohto-Mentholatum (Việt Nam).

Đại diện Nhà tài trợ đã có mặt tại khách sạn nơi đội tuyển đóng quân, để trao tặng những món quà sức khỏe, cũng là lời chúc và sự động viên tinh thần để tiếp thêm năng lượng tích cực cho toàn đội ngay trước giai đoạn tập luyện quan trọng.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Rohto-Mentholatum cũng tổ chức hoạt động soi da và khám mắt miễn phí cho các cầu thủ bởi đội ngũ chuyên môn, góp phần đảm bảo sức khỏe toàn diện trong suốt quá trình thi đấu, khẳng định cam kết đồng hành toàn diện - không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, tiếp lửa để các tuyển thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết “Moving the Heart” mà Rohto theo đuổi: chạm đến cảm xúc, mang đến sự đồng hành chân thành và góp phần tiếp sức mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn kết hợp với tinh thần hưng phấn từ sự quan tâm của người hâm mộ và Nhà tài trợ như Rohto-Mentholatum là bệ phóng vững chắc, hứa hẹn một kỳ SEA Games bùng nổ của U22 Việt Nam.

Tác giả: Đoàn Dự

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn