ĐT Việt Nam kỳ vọng gì từ cầu thủ nhập tịch?

Patrik Lê Giang nằm trong danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam

Gọi là nguồn lực mới nhưng thực ra những cầu thủ có thể được gọi lên ĐT Việt Nam trong lần tập trung cho FIFA Days tháng 3 không mới. Họ là những cái tên quen thuộc và đã khẳng định được năng lực trong màu áo các CLB tại V.League. Họ xứng đáng được gọi, được trao cơ hội để chứng minh năng lực.

Chắc chắn, nguồn lực từ cầu thủ nhập tịch và Việt kiều được quan tâm hơn tất cả. Những cái tên như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Xuân Son vốn… đã cũ, khi họ đã chinh chiến trong màu áo ĐTQG và tại V.League. Tới đây, Đỗ Hoàng Hên hay Patrik Lê Giang có thể sẽ xuất hiện. Hay nói vui từ bây giờ, chúng ta phải tập làm quen với việc cuộc chiến trong khung gỗ là chuyện riêng của những thủ môn Việt kiều.

Bạn có thể bình luận, có thể khen - chê, có thể đưa những ý kiến trái chiều… Nhưng ở góc độ chuyên môn, sự cạnh tranh ấy cũng tạo ra áp lực tích cực, và có một sự thật không thể phủ nhận, những nguồn lực đến từ bên ngoài sẽ bổ sung sức mạnh đáng kể cho đội tuyển. Ít nhất những đánh giá này dựa trên đẳng cấp, con số… đã có trong màu ĐTQG và CLB.

Ba thủ môn Việt kiều của ĐT Việt Nam

Tất nhiên, cứ không phải có nhiều cầu thủ nhập tịch, Việt Nam sẽ có một đội tuyển mạnh. Malaysia từng thất bại, Indonesia cũng từng thất bại… Nhưng bài học rút ra, nếu lựa chọn đúng hợp pháp về chất lượng con người, nếu biết sử dụng nguồn lực “ngoại” khoa học, trình độ của đội tuyển sẽ được nâng lên. Bóng đá Việt Nam không chạy theo trào lưu, mà mọi chiến lược, mọi sự chọn lựa luôn lấy nền tảng văn hoá, tức sự am hiểu, sự hoà nhập với bóng đá Việt Nam… làm cốt lõi.



ĐT Việt Nam sẽ được làm mới hay nói cách khác, HLV Kim Sang Sik có cơ hội tạo ra một phiên bản khác biệt, dựa trên nguồn lực những cầu thủ nhập tịch. Nếu nói đó là một xu hướng cũng đúng, nhưng chúng ta không chạy theo ảo tưởng một bước “vịt hoá thành… thiên nga”.

Rồi đây sẽ có những người phù hợp, những người thành công và cũng không loại trừ khả năng có người phải rời đi trong nỗi buồn. Còn trước mắt, con đường nâng tầm ĐT Việt Nam đã thấy những hy vọng và đó là những hy vọng có cơ sở thực tiễn, chứ không phải chạy theo những ảo mộng viển vông.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn