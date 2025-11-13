Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia bị CLB chủ quản cắt hợp đồng

CLB America de Cali của Colombia xác nhận, việc thanh lý hợp đồng với Rodrigo Holgado “diễn ra trong êm đẹp, không có tranh chấp pháp lý và CLB sẽ chi trả toàn bộ phần lương còn lại cho tiền đạo gốc Argentina này”.

Tiền đạo nhập tịch Malaysia mất việc trong bối cảnh còn hơn 1 năm hợp đồng với America de Cali. Điều này cũng diễn ra chỉ sau khoảng hơn 1 tuần FIFA bác kháng cáo và giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

FIFA ngày 3/11 chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), giữ nguyên án treo giò với Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo.

Mỗi người bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

FAM cũng phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng) vì vi phạm liên quan đến hành vi làm giả và sử dụng giấy tờ nhập tịch không hợp pháp.

Tiền đạo nhập tịch Rodrigo Holgado ra mắt đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 10/6.

Như vậy, Rodrigo Holgado là trường hợp thứ hai trong nhóm 7 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu phải chia tay CLB chủ quản trước thời hạn.

Trước đó, hậu vệ cánh trái Gabriel Palmero (cầu thủ gốc Tây Ban Nha) cũng đã bị Deportivo Tenerife thanh lý hợp đồng mà không nhận bất kỳ khoản đền bù nào.

Theo quyết định của FIFA, cả 7 cầu thủ nhập tịch này sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 9/2026, tính từ thời điểm án phạt ban hành ngày 26/9 năm nay. Trong thời gian này, họ không được phép đăng ký hoặc khoác áo bất kỳ đội bóng nào thuộc hệ thống FIFA quản lý.

Dù vẫn có quyền kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), song theo giới chuyên môn, cơ hội để FAM và các cầu thủ đảo ngược tình thế là rất thấp. Những bằng chứng mà FIFA thu thập được về hành vi gian lận hồ sơ gần như không thể chối cãi.

Sự việc khiến Rodrigo Holgado và các đồng đội nhập tịch Malaysia rơi vào cảnh lao đao, đồng thời khiến hình ảnh bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên trường quốc tế.

