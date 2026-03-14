CLB Hà Nội thắng đậm SLNA 3-0 tại vòng 16 giải V.League 2025/26.

Trước cuộc tiếp đón SLNA trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đang đứng thứ 4 với 24 điểm, hơn đối thủ 5 điểm và hướng tới mục tiêu áp sát top 3.

Cả hai đội đều có phong độ tốt thời gian gần đây, song đội bóng Thủ đô vẫn chiếm ưu thế về đối đầu khi toàn thắng 3 lần chạm trán gần nhất.

CLB Hà Nội khởi đầu trận đấu với thế trận chủ động và nhanh chóng áp đặt lối chơi trước SLNA.

Ngay từ phút thứ 7, đội bóng Thủ đô đã liên tục tổ chức các pha phối hợp tấn công, trong khi đội khách chủ động lùi sâu, dựng lên lớp phòng ngự dày đặc và kỷ luật.

Phút 24, khán giả trên sân Hàng Đẫy suýt được chứng kiến bàn mở tỷ số khi Văn Quyết tung đường chọc khe tinh tế để Hoàng Hên băng xuống dứt điểm ở cự ly gần. Tuy nhiên, thủ môn Cao Văn Bình đã phản xạ xuất thần, kịp thời cứu thua cho SLNA.

Những phút tiếp theo, SLNA tiếp tục chơi phòng ngự chặt chẽ, khiến các pha xử lý cuối cùng của CLB Hà Nội thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, sức ép của đội chủ nhà ngày càng gia tăng. Phút 53, Hoàng Hên lại có cơ hội rất thuận lợi khi nhận bóng trong vòng cấm và tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc trong gang tấc, khiến khán giả Hà Nội tiếc nuối.

Sự bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 68. Từ đường tạt bóng bằng chân trái chuẩn xác của Hoàng Hên, Fisher bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số 1-0 cho CLB Hà Nội.

Hưng phấn sau bàn thắng, đội bóng Thủ đô tiếp tục gia tăng sức ép. Chỉ 4 phút sau, Hai Long có pha đi bóng đầy tốc độ, vượt qua hai hậu vệ SLNA trước khi dứt điểm tinh tế trong tình huống đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối trận. Phút 89, Hai Long bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho CLB Hà Nội hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, đội trưởng Văn Quyết bình tĩnh dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Chiến thắng ấn tượng này giúp CLB Hà Nội có 27 điểm sau 16 vòng đấu, tạm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V.League 2025/2026 và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, SLNA hiện đứng thứ 9 với 19 điểm sau 16 trận.

Tác giả: MỸ TRANG, ảnh: CLB Hà Nội

