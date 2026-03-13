Trung vệ Ninh Bình bất ngờ được HLV Kim Sang Sik triệu tập là ai?

Ngọc Bảo trong màu áo Ninh Bình. Ảnh - Minh Tuấn

Cần nhấn mạnh, có 5 cầu thủ Ninh Bình được fanpage chính thức của đội bóng này công bố sẽ lên ĐT Việt Nam trong lần hội quân tới đây. Cụ thể gồm: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh và Lê Ngọc Bảo. Người ta vốn dĩ đã quá quen với sự có mặt của các đồng đội ở đội tuyển, thì Lê Ngọc Bảo mang đến đôi chút bất ngờ.

Hãy bắt đầu bằng câu chuyện, tân binh V.League đã khởi đầu mùa giải cực hay khi họ liên tiếp dẫn đầu. Theo thống kê, hàng phòng ngự dưới bàn tay của HLV Albadalejo đã chơi xuất sắc khi chỉ để thủng lưới 11 bàn sau 11 trận đấu. Đây chính là bệ phóng để Ninh Bình thăng hoa, bất chấp phải đụng độ các đội bóng lớn. Ngọc Bảo là một trong những mắt xích quan trọng, và có lẽ những trận đấu như thế đã giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang Sik.

Thật tiếc, những ngày tháng tươi đẹp của Ninh Bình đã không thể kéo dài. Cơn ác mộng liên tục ập đến và họ để thua 3 trận liên tiếp. Albadalejo bay ghế và một con số tệ hại được chỉ ra: hàng phòng ngự của đội bóng cố đô Hoa Lư đã để thủng lưới 8 bàn trong 3 trận. Không thể đổ hết tội lỗi lên Đặng Văn Lâm và tuyến cuối cùng, bởi đó là câu chuyện chung của cả hệ thống. Thế nhưng, nếu nhìn vào cách chơi, có cảm giác hàng phòng ngự của Ninh Bình đi xuống và mắc những lỗi khó mà bào chữa được.

Lê Ngọc Bảo cũng phải có trách nhiệm nếu nhận được câu hỏi: vì sao và vì đâu?. Tất nhiên, bóng đá là thành tích, bạn không thể bào chữa trước những con số tệ hại. Dẫu vậy, chúng ta không thể xoá sạch những gì Ngọc Bảo và các đồng đội đã làm trước đó. Phần thưởng cho sự nỗ lực ấy có thể là một tấm vé lên đội dự tuyển. Bấy nhiêu đó hẳn cũng khiến cho Ngọc Bảo cảm thấy hãnh diện và tự hào về bản thân.

Ngọc Bảo (phải) đã có 11 vòng đấu đầu tiên chơi rất nổi bật. Ảnh - Minh Tuấn

Như đã nói ở trên, có đôi chút bất ngờ khi Ngọc Bảo được góp mặt. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện tại, việc HLV Kim Sang Sik gọi trung vệ của Ninh Bình cũng là điều dễ hiểu. Gần như chắc chắn, trung vệ lệch trái số 1 là Bùi Tiến Dũng sẽ không góp mặt lần này. Cần nhớ, ngoài Tiến Dũng, ông Kim từng sử dụng những cái tên khác nhưng sự hiệu quả rõ ràng là không cao. Lần này, ngoài Đoàn Văn Hậu, nhà cầm quân người Hàn còn tìm những cầu thủ thuận chân trái khác. Và người được lựa chọn là Ngọc Bảo.

Quay ngược thời gian, Ngọc Bảo là người có kinh nghiệm khi anh từng được HLV Troussier gọi lên ĐTQG. Trước đó nữa, trung vệ người Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk) từng là thành viên của U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019. Có thể nào đi nữa, bản “CV” của Ngọc Bảo rõ ràng không thể so với những trung vệ danh tiếng như Thành Chung, Duy Mạnh, Việt Anh, Đình Trọng… Thế nhưng rất có thể, HLV Kim Sang Sik đã thấy một điều gì đó đặc biệt ở cầu thủ 28 tuổi này.

Nếu được triệu tập, Ngọc Bảo sẽ phải nỗ lực gấp bội vì không chỉ vì những “đối thủ” đáng học hỏi, mà đó còn là cơ hội để anh khẳng định giá trị của bản thân. Lên ĐTQG đến từ nội lực, chứ không phải một món quà từ trên trời rơi xuống với Ngọc Bảo!.

Hồ sơ Lê Ngọc Bảo Sinh năm 1998 tại Phú Yên cũ Cao 1m77, nặng 68kg Vị trí: Trung vệ trái CLB đã qua 2009-2015: PVF 2016-2017: Quảng Ninh 2017- 2018: Cần Thơ 2019- 2021: Phố Hiến 2022-2024: Bình Định Nửa mùa 2024: Nam Định (mượn) 2024/25: PVF-CAND 2025/26- ?: Ninh Bình ĐTQG 2019: Giành HCV SEA Games 2019 2024: Được gọi lên ĐTQG

Tác giả: Đam San

Nguồn tin: bongdaplus.vn