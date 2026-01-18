Vé máy bay, tàu Tết Nguyên đán: Đến hẹn lại “leo” cao!

Tăng cường hơn 400.000 chỗ ngồi, giá vé máy bay vẫn cao

Thông tin từ Vietnam Airlines, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9/2 đến 3/3/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch), hãng đã mở bán thêm 60 nghìn chỗ với gần 300 chuyến bay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, thăm thân và du xuân của hành khách trên cả nước. Các đường bay được tăng tải trong đợt này chủ yếu xuất phát từ TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng mở bán thêm 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm: Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của hành khách, đồng thời giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp cao điểm Tết.

Hành khách làm thủ tục kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay.

Ngày 16/1, hãng Vietjet cho biết đơn vị cũng đã triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2/2 đến 3/3 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối TP Hồ Chí Minh với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước Tết và các chặng bay chiều ngược lại sau Tết, góp phần giảm tải và đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển trong giai đoạn cao điểm nhất trong năm.

Mặc dù các hãng bay đều tăng thêm chuyến bay dịp cao điểm Tết song việc mua được vé giá rẻ với hành khách cũng là điều không dễ. Chị An Khang (Hà Nội) cho biết, năm nay gia đình chị dự định đi xa đón Tết, song khi lên mạng tìm hiểu giá vé thì thấy khó thực hiện kế hoạch. Khi lên mạng khảo sát, chị thấy với Vietnam Airlines, chặng TP Hồ Chí Minh có 37 chuyến bay ngày, nhưng ngày 11/2 (24 tháng Chạp) chỉ còn 2 chuyến bay ghế phổ thông với mức 3,7 triệu đồng/chiều/vé. Ngày 12/2 (25 tháng Chạp), giá vé chặng TP Hồ Chí Minh-Hà Nội ghế phổ thông đã hết sạch vé, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt giá 5,3 triệu và thương gia lên tới 9,8 triệu đồng. Vietjet Air bay tới 23 chuyến nhưng số lượng vé chặng này hạn chế với mức giá lên tới 3,59 triệu đồng; Bamboo Airways có giá vé 3,7 triệu đồng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết thị trường vé Tết năm nay ghi nhận nhu cầu tăng rõ rệt trên nhiều đường bay nội địa, đặc biệt là các hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trước Tết, cũng như chiều ngược lại sau Tết.

Đường sắt “kéo khách” bằng cách giảm giá vé tập thể

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Đường sắt dự kiến cung ứng khoảng 335.000 vé, tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu và nối toa, đặc biệt bổ sung hơn 6.600 chỗ từ việc nối toa ở các tuyến phía Bắc (Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Hải Phòng) và các chuyến tàu khu đoạn ở phía Nam (Sài Gòn-Nha Trang, Sài Gòn-Phan Thiết) để đáp ứng nhu cầu đi lại cao điểm từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3/2026. Cụ thể, ngành đường sắt bổ sung khoảng 6.600 chỗ bằng cách nối thêm toa vào các tàu Thống Nhất (SE) và các tàu khu đoạn (Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hải Phòng). Chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn tại phía Nam, bổ sung khoảng 5.500 chỗ. Bổ sung các chuyến tàu trên các tuyến như Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Hà Nội - Lào Cai. Tổng lượng chỗ dự kiến khoảng 335.000 vé cho toàn mạng lưới. Tính đến cuối tháng 12/2025, ngành Đường sắt Việt Nam đã bán được hơn 140.000 vé tàu cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đạt khoảng 62% tổng số vé phục vụ kỳ Tết. Các vé cao điểm giữa tháng 2 (23-27 tháng Chạp) còn khoảng 700 chỗ đi suốt từ Sài Gòn/Dĩ An/Biên Hòa đến Vinh/Hà Nội. Giai đoạn cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 có 55 đoàn tàu với 800 toa, dự kiến cung ứng khoảng 335.000 vé.

Giá vé tàu Tết 2026 dao động tùy chặng và loại chỗ, với tuyến Sài Gòn - Hà Nội (cao điểm) có thể từ khoảng 1,9 triệu đồng (giường tầng dưới) đến trên 3,7 triệu đồng (giường tầng 1 khoang 4) và có cả khoang VIP giá đến hơn 7 triệu đồng.

Mặc dù giá vé không thấp song ngành Đường sắt đã có phương án “kéo khách” bằng cách áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về giá vé. Cụ thể, các đối tượng chính sách xã hội được giảm từ 30 - 90%; trẻ em từ 6 - 10 tuổi giảm 25%; người cao tuổi giảm 15%; sinh viên các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học được giảm 10%. Đối với vé tập thể, hành khách đi theo đoàn từ trên 20 người được giảm giá từ 2 - 8% đối với tàu số chẵn, áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 3/2 - 8/2; tàu số lẻ áp dụng từ ngày 2/3 - 8/3. Với đoàn từ trên 11 người, mức giảm từ 4 - 12% đối với tàu số chẵn, áp dụng từ ngày 21/2 - 8/3; tàu số lẻ áp dụng từ ngày 3/2 - 19/2.

Tác giả: Phạm Huyền

Nguồn tin: cand.com.vn