Vé máy bay Tết: Số chuyến bay tăng kỷ lục nhưng giá vé không hạ nổi

Hành khách chuyến bay quốc tế nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường hàng không cao điểm Tết Nguyên đán 2026 đang chứng hiện một nghịch lý: nguồn cung ghế tăng mạnh nhưng áp lực chi phí vẫn đè nặng lên hành khách.

Tại các đường bay quốc tế lẫn nội địa, quy luật "giờ đẹp giá cao" đang buộc người dân phải thay đổi chiến thuật di chuyển để kịp ngày đoàn viên.

Kiều bào chuộng nối chuyến để "né" giá cao

Khác với mọi năm, mặt bằng giá vé từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc về Việt Nam đã sớm thiết lập "vùng giá cao" ngay từ cuối tháng 11-2025. Theo ghi nhận của các đại lý, giá vé năm nay tăng khoảng 10 - 20% so với cùng kỳ.

Theo ghi nhận từ các đại lý và nền tảng đặt vé trực tuyến, giá vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam dịp Tết Bính Ngọ tăng khoảng 10 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chặng bay thẳng từng phổ biến ở mức 1.200 - 1.500 USD nay đã dịch chuyển lên khung 1.300 - 1.700 USD khứ hồi, thậm chí cao hơn vào những ngày cận Tết.

Chị Nguyễn Thùy Linh, kiều bào sinh sống tại Mỹ, cho biết năm ngoái gia đình chị mua vé bay thẳng về TP.HCM với giá khoảng 1.400 USD/người/khứ hồi.

"Năm nay, cũng thời điểm đó, giá đã vượt 1.600 USD, có ngày sát Tết lên tới 1.700 USD. Nếu chờ thêm, tôi lo không chỉ giá tăng mà ghế cũng không còn" - chị Linh nói.

Trên trục bay Mỹ - Việt Nam, đường bay thẳng San Francisco - TP.HCM đang được Vietnam Airlines khai thác với thời gian hành trình khoảng 16 giờ luôn được lấp đầy sớm nhờ sự thuận tiện cho người già và trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, năng lực khai thác đường dài không thể tăng đột biến trong ngắn hạn, khiến cung không theo kịp cầu, giá vé vì thế "neo" ở mức cao suốt mùa cao điểm.

Trước "bão giá" vé thẳng, nhiều kiều bào cho biết chọn phương án bay nối chuyến. Các tuyến trung chuyển qua Đài Bắc đang nổi lên vì giá mềm hơn, khi nhiều hãng như Starlux Airlines, Eva Air... khai thác mạng bay dày đặc từ Los Angeles, San Francisco, Seattle về Việt Nam, với thời gian chờ chỉ 2 - 4 giờ.

Khảo sát cho thấy nếu chấp nhận quá cảnh, giá vé khứ hồi chỉ dao động khoảng 1.000 - 1.300 USD. Mức chênh lệch 300 - 400 USD mỗi người là con số đủ lớn để các gia đình đông người chấp nhận đánh đổi thêm vài giờ chờ đợi nhằm tiết kiệm hàng nghìn USD.

Tại thị trường Đông Bắc Á - nơi tập trung hàng triệu lao động và du học sinh Việt Nam, giá vé từ Tokyo, Osaka hay Seoul về Hà Nội, TP.HCM cũng tăng trung bình 10 - 15%. Tuy nhiên, nhóm hành khách này cho thấy mức độ linh hoạt cao hơn, sẵn sàng điều chỉnh ngày bay hoặc chọn nối chuyến để tối ưu chi phí.

Đưa máy bay về "nhiều kỷ lục"

Ở thị trường nội địa, trước dự báo nhu cầu hồi hương tăng vọt, các hãng hàng không Việt đang thực hiện đợt bổ sung nguồn lực quy mô lớn chưa từng có.

Dẫn đầu là Vietjet với chiến dịch tăng cường đội tàu lớn nhất từ trước tới nay. Chưa đầy một tháng, hãng đưa về 22 tàu bay, bao gồm cả máy bay mới và máy bay thuê ướt, nâng năng lực khai thác lên mức kỷ lục. Một số hãng khác cũng lần lượt bổ sung tàu bay, từng bước khôi phục đội bay sau giai đoạn thu hẹp.

Vietjet dự kiến tăng khoảng 380 chuyến, tương đương 78.000 chỗ; Vietnam Airlines tăng gần 270 chuyến với khoảng 45.000 chỗ. Mục tiêu là "đón đầu" dòng người về quê, hạn chế tình trạng khan hiếm vé cục bộ.

Tuy vậy, thực tế cho thấy việc bổ sung hàng trăm chuyến bay chỉ giúp thị trường tránh được cảnh "cháy vé" trên diện rộng, chứ chưa đủ sức kéo mặt bằng giá xuống trong các ngày cao điểm. Nhiều chặng từ TP.HCM đi miền Trung và Bắc Trung Bộ đã sớm kín chỗ vào những ngày cao điểm.

Trên trục bay nhộn nhịp nhất TP.HCM - Hà Nội, hành khách vẫn còn lựa chọn cho chiều đi vào các ngày 25-26 tháng chạp, song giá vé đã sớm chạm trần. Mức giá một chiều phổ biến từ 3,5 triệu đến gần 3,9 triệu đồng tùy hãng. Tính cả khứ hồi, chi phí mỗi hành khách phải bỏ ra khoảng 7 - 8 triệu đồng, chưa kể các loại phí dịch vụ khác như hành lý, chọn ghế ngồi...

Các chặng "nóng" khác cũng không dễ chịu hơn. Vé TP.HCM - Đà Nẵng dao động 3,2 - 3,6 triệu đồng/chiều; TP.HCM - Quy Nhơn khoảng 3,3 - 3,5 triệu đồng/chiều; ngay cả những chặng ngắn như TP.HCM - Buôn Ma Thuột cũng đã chạm ngưỡng 3 triệu đồng/chiều vào những ngày sát Tết. Riêng các tuyến đi Vinh và Thanh Hóa, nhiều khung giờ thuận tiện đã ghi nhận tình trạng hết vé.

Vì sao giá vẫn khó "hạ nhiệt"? Theo các chuyên gia hàng không, nút thắt lớn nhất nằm ở khung giờ khai thác. Máy bay có thể tăng, nhưng khung giờ đẹp thì không. Các slot (lượt cất hạ cánh) thuận tiện tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài gần như đã kịch trần, khiến phần ghế tăng thêm chủ yếu rơi vào các chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn. Bên cạnh đó, nhu cầu dồn nén trong một khoảng thời gian rất ngắn tiếp tục khiến cán cân cung - cầu nghiêng về phía các hãng bay. Thay vì tăng sốc vào phút chót, giá vé năm nay leo thang từ sớm và "neo" ở mức cao. Thị trường vì thế minh bạch hơn, ít cú sốc, nhưng cũng gần như đóng lại cơ hội "săn" vé rẻ vào phút cuối cho hành khách.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ