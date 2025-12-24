Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội - Ảnh: Sở Y tế Quảng Ninh

Theo Quyết định số 6398/QĐ-UBND, ông Nguyễn Trọng Diện, sinh ngày 17-10-1974, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, được tiếp nhận và điều động đến công tác tại Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23-12.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai, bảo đảm ông Nguyễn Trọng Diện sớm ổn định công tác, thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Ông Nguyễn Trọng Diện là tiến sĩ y khoa, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành y tế Quảng Ninh có nhiều đề án quan trọng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển ngành. Nổi bật là chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ; chính sách định giá dịch vụ y tế; quy định chi cho y tế - dân số.

Đặc biệt, đầu tư công quy mô lớn cho các bệnh viện như mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, cải tạo Trung tâm Y tế Đông Triều…, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực hệ thống y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước đó, bà Trần Thị Nhị Hà là Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Tháng 3-2024, bà Nhị Hà được điều động, nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban tại Ban Dân nguyện của Quốc hội. Hiện bà Nhị Hà là Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Dân nguyện của Quốc hội.

Sau đó, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, được giao phụ trách, điều hành Sở Y tế TP Hà Nội cho đến nay.

Sau gần 2 năm chưa có Giám đốc, Sở Y tế Hà Nội chính thức có Giám đốc mới.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân thủ đô trong giai đoạn mới.

Hà Nội có hệ thống y tế khá mạnh, với nhiều bệnh viện quy mô lớn như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Đức Giang, Thanh Nhàn, Ung bướu Hà Nội, Nhi Hà Nội, Phụ sản Hà Nội...

