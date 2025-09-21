Tiêu chuẩn để trở thành trưởng Ban Đảng ở Trung ương, Phó thủ tướng, Chánh án Tòa tối cao

Ảnh đại biểu dự Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh: VGP

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định 365 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định này thay thế Quy định 89/2017 và Quy định 214/2020 của Bộ Chính trị.

So với Quy định 214/2020, quy định lần này của Bộ Chính trị đã cụ thể hơn nhiều các tiêu chuẩn với từng chức danh.

Ngoài 6 tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ, năng lực; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; kết quả công tác; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm, các chức danh phải đáp ứng những tiêu chuẩn riêng, đặc thù.

Tiêu chuẩn trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó thủ tướng

Quy định mới nêu rõ tiêu chuẩn của các chức danh trưởng Ban Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Các chức danh này cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời cần có các tiêu chuẩn gồm có tư duy lý luận chính trị sắc sảo, hiểu biết sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Có kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Có năng lực tham gia hoạch định chiến lược phát triển của đất nước; cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phối hợp hài hòa, hiệu quả mối quan hệ công tác giữa các ban Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; giữa Trung ương và địa phương.

Đã tham gia ủy viên chính thức Trung ương Đảng trọn một nhiệm kỳ, đồng thời kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ bí thư tỉnh, thành ủy hoặc trưởng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc phó trưởng Ban Đảng Trung ương hoặc cấp Thứ trưởng và tương đương.

Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Đối với chức danh Phó thủ tướng, quy định nêu rõ ngoài đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc ủy viên Trung ương Đảng cần có các tiêu chuẩn cụ thể khác.

Gồm có tư duy, khả năng tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, năng lực trong hoạch định chiến lược, có khả năng chỉ đạo, điều hành xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên ngành, liên vùng và cả nước; quyết tâm, quyết đoán, quyết liệt, kịp thời để quyết định những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến lĩnh vực hành pháp.

Có năng lực, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động của Chính phủ.

Có kiến thức sâu rộng về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; hiểu biết sâu về lĩnh vực được phân công.

Có năng lực cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng thành cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Có khả năng phát hiện những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực phụ trách và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Là ủy viên chính thức Trung ương Đảng trọn một nhiệm kỳ, đồng thời kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh hoặc lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Tiêu chuẩn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc ủy viên Trung ương Đảng, đồng thời cần có thêm các tiêu chuẩn khác.

Như có trình độ cao và am hiểu sâu sắc về hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế; đủ tiêu chuẩn chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Có tầm nhìn chiến lược về cải cách tư pháp, có khả năng định hướng tổ chức, hoạt động của hệ thống tòa án theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực được phân công; có năng lực xây dựng pháp luật.

Trực tiếp chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân; có khả năng tổ chức, triển khai thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, hướng dẫn xét xử mang tính định hướng chiến lược cho toàn hệ thống.

Có kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tâm, khách quan trong chỉ đạo công tác xét xử.

Đã chủ trì hoặc chỉ đạo giải quyết nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; có khả năng xử lý các tình huống pháp lý đa chiều, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng pháp luật. Có uy tín cao trong giới chuyên môn pháp lý và hệ thống tư pháp.

Có năng lực tổ chức hệ thống Tòa án nhân dân các cấp hoạt động chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; chỉ đạo công tác chuyển đổi số của ngành, đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử, cải cách thủ tục tư pháp theo hướng công khai, minh bạch.

Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp tỉnh hoặc lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Là ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng trọn một nhiệm kỳ trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ