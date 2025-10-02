Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 tại Nghệ An

Ông Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cho nhân dân tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Tham gia đoàn công tác có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đặng Khánh Toàn - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Ông Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, thiệt hại của nhân dân Nghệ An. Ảnh: PB

Trong thời gian hơn 2 tháng qua, Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn. Đặc biệt, cơn bão số 10 vào cuối tháng 9 vừa qua, với sức gió mạnh, thời gian tác động dài, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại hết sức nặng nề trên khắp các xã, phường ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh.

Tính đến 16h ngày 1/10, toàn tỉnh Nghệ An đã có 4 người chết, 16 người bị thương; 53 ngôi nhà sập hoàn toàn, 50.547 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng, tốc mái; 16.357 nhà/69.321 khẩu bị ngập nước; 45 trường học bị ngập; hàng nghìn ha hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực thiệt hại nặng nề, chia cắt nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.627 tỷ đồng.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và khẩn trương, tỉnh Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia cứu hộ, cứu trợ.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ đầy ý nghĩa cho nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: PB

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ngày 30/9 đã phát động phong trào quyên góp, kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp và các địa phương trong, ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Tại chương trình, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, thiệt hại của nhân dân Nghệ An.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi tiếp nhận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong lúc tỉnh đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, sự hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam là sự động viên kịp thời, hết sức có ý nghĩa về tinh thần và vật chất, tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An vững tin vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ đầy ý nghĩa cho nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ một cách công khai, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, khôi phục sản xuất cho bà con bị thiệt hại để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

