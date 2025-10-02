Bí thư Quảng Ngãi làm Phó ban Tổ chức Trung ương

Chiều 1/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc để bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhận quyết định điều động của Bộ Chính trị.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi; là thạc sĩ lý luận văn học.

Bà Vân từng kinh qua các chức vụ ở Quảng Ngãi, gồm: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 8/2020 đến 7/2025, bà Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ 1/7, sau khi sáp nhập với Kon Tum, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mới.

Ngày 11/9, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, bà được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục làm Bí thư Quảng Ngãi.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: vietnamfinance.vn