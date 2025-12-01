Va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy trên QL1A, một người tử vong tại chỗ

Chiều 30/11, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến một người đàn ông hơn 60 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc đang lưu thông theo hướng từ TPHCM về miền Tây. Khi đến ngã ba giao giữa quốc lộ 1A và tỉnh lộ 866, nơi có đèn tín hiệu giao thông, xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xe máy do một người đàn ông hơn 60 tuổi điều khiển đi cùng chiều phía trước và chuẩn bị qua đường.

Cú va chạm khiến xe máy chao đảo rồi ngã xuống đường, người điều khiển bị bánh xe đầu kéo chèn qua, tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Châu Thành có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Huyền Hương

Nguồn tin: vietnamdaily.kienthuc.net.vn