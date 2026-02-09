V-League 2025-2026: Sự trở lại của những biểu tượng

V-League 2025-2026 bước sang giai đoạn nhiều biến động với sự trỗi dậy của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Hà Nội FC - 2 đội bóng giàu truyền thống bậc nhất giải đấu.

Chuỗi trận thắng quan trọng

CLB HAGL và Hà Nội FC đều giành trọn 6 điểm ở 2 vòng đấu gần nhất, qua đó cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, cách cả hai giành chiến thắng thể hiện sự thay đổi tích cực về đấu pháp chiến thuật và tinh thần thi đấu của cầu thủ.

Những biến động lớn về mặt nhân sự khiến CLB HAGL đánh mất vị thế trong cuộc đua danh hiệu các giải đấu quốc nội. Đầu mùa giải 2025-2026, đội bóng phố núi trẻ hóa lực lượng và cũng không tăng cường ngoại binh ồ ạt, thế nên "bị" nhận diện sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. Sự ra đi của nhiều trụ cột khiến lối chơi của HAGL đánh mất bản sắc, thậm chí có thời điểm chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng 12 và 13 cho thấy CLB HAGL đang đi đúng hướng. Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi từng bị chỉ trích vì lối thi đấu thực dụng, giờ sẵn sàng xây dựng lại hệ thống phòng ngự chờ cơ hội phản công kết liễu đối phương. Chiến thuật ấy giúp HAGL đánh bại Ninh Bình FC hùng mạnh và là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch các giải đấu quốc nội mùa này với tỉ số 1-0 ngay tại cố đô Hoa Lư.

CLB HAGL không chỉ thực hiện được điều tương tự đội Công an Hà Nội đã làm ở vòng 12, mà còn tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu mùa này.

Điểm sáng của HAGL là sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ tự đào tạo. Lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp ngắn ít nhiều được điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn, giúp CLB cân bằng giữa cống hiến và hiệu quả.

Hàng thủ CLB HAGL chơi tập trung, trong khi tuyến trên biết cách tận dụng cơ hội, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng cá nhân như trước. "Đám trẻ nhà bầu Đức" không còn mang hình ảnh một đội bóng dễ tổn thương khi bị dẫn bàn. Ở cả 2 chiến thắng gần nhất, thầy trò HLV Lê Quang Trãi cho thấy sự lì lợm, kiên cường và khả năng xoay chuyển thế trận như thời kỳ đỉnh cao.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tạo cú sốc với chiến thắng trước Ninh Bình FC. (Ảnh: VPF)

Đẳng cấp nhà vô địch

Nếu CLB HAGL trên đường tìm lại bản sắc thì Hà Nội FC thể hiện hình ảnh của một đội bóng giàu kinh nghiệm, đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn. Sau khởi đầu thiếu ổn định, thậm chí có lúc rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì mất điểm trước các đối thủ yếu, đội bóng thủ đô đã nhanh chóng trở lại quỹ đạo quen thuộc.

Hai chiến thắng ở vòng 12 và 13 của Hà Nội FC là kết quả của lối chơi kiểm soát thế trận, pressing có tổ chức và khả năng kết liễu đối thủ đúng thời điểm. Dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm đóng vai trò trụ cột, trong khi các nhân tố trẻ được đặt vào đúng vị trí để phát huy tối đa năng lực.

Bản lĩnh của Hà Nội FC thể hiện rõ ở cách giải quyết khó khăn trong những thời điểm quan trọng. Khi cần tăng tốc, đội bóng áo tím biết cách dồn ép; khi cần bảo toàn tỉ số, họ chơi chắc chắn và kỷ luật. Đó là phẩm chất của một đội bóng từng nhiều lần bước lên đỉnh V-League và vẫn nuôi tham vọng lớn ở mùa giải năm nay.

Mục tiêu trước mắt của CLB HAGL có thể chưa phải là ngôi vô địch, song việc lọt vào tốp 8 trên bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu cho thấy tham vọng của đội bóng này trong giai đoạn cuối mùa giải. Trong khi đó, với đà thăng tiến hiện tại, Hà Nội FC đủ khả năng bám sát tốp 3 đội dẫn đầu, thậm chí chen chân vào cuộc đua vô địch nếu duy trì được sự ổn định.

Giải đấu đã trải qua nửa chặng đường và khi 2 biểu tượng của V-League - HAGL và Hà Nội FC - trở lại cuộc đua với những cú bứt tốc mạnh mẽ, mùa giải 2025-2026 hứa hẹn sẽ kịch tính hơn bao giờ hết.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động