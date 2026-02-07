2 HLV ngoại bị cấm chỉ đạo ở V-League

HLV Velizar Popov ăn mừng sau chiến thắng trước Hải Phòng ở vòng 12 V-League 2025-2026 - Ảnh: TCVTFC

V-League 2025-2026 đang có 6 HLV ngoại hành nghề là HLV Velizar Popov (Thể Công - Viettel), Albadalejo Gerard (Ninh Bình), Alexandre Polking (Công An Hà Nội), Harry Kewell (Hà Nội), Ueno Nobuhiro (Becamex TP.HCM) và Mauro Jeronimo (Nam Định).

Nhưng hai trong số đó đã bị cấm chỉ đạo ở vòng 13 diễn ra cuối tuần này. Bên cạnh đó, 5 cầu thủ cũng bị treo giò.

Cụ thể, HLV Velizar Popov bị cấm chỉ đạo ở trận CLB Thể Công - Viettel tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà vào ngày 8-2 do đã nhận 3 thẻ vàng. Ngoài ra, đội bóng áo lính còn không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng vì lý do tương tự.

CLB Thể Công - Viettel đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 11 trận, kém 7 điểm so với đội đầu bảng Công An Hà Nội. Trong khi đó CLB Sông Lam Nghệ An đang xếp thứ 10/14 đội với 10 điểm sau 12 trận, chỉ hơn 3 điểm so với đội chót bảng SHB Đà Nẵng.

Ngoài HLV Velizar Popov, HLV Albadalejo Gerard cũng bị cấm chỉ đạo ở trận CLB Ninh Bình tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà ở vòng 13, theo án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu với CLB Công An Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng 12.

CLB Ninh Bình còn có Dụng Quang Nho bị treo giò ở trận tiếp Hoàng Anh Gia Lai do nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng) ở trận đấu với CLB Công An Hà Nội.

Ba cầu thủ bị treo giò còn lại ở vòng 13 vì thẻ phạt là Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Hữu Nam (Hải Phòng) và Williams Lee (Công An TP.HCM).

Trong đó sự vắng mặt của Williams Lee là đáng tiếc với CLB Công An TP.HCM trong trận tiếp Thanh Hóa trên sân Thống Nhất vào ngày 8-2.

Tiền đạo Việt kiều Anh này đang thể hiện phong độ cao và đã ghi bàn trong 2 trận liên tiếp ở V-League. Mới nhất là bàn thắng trong chiến thắng 2-1 ngay trên sân CLB PVF-CAND ở vòng 12.

Tác giả: NGUYÊN KHÔI

Nguồn tin: tuoitre.vn