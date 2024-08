Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri phường Trung Đô, thành phố Vinh về quản lý quảng cáo chữa bệnh

Về kiến nghị của cử tri phường Trung Đô, thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời như sau:

- Các quy định pháp luật về quảng cáo:

Hoạt động quảng cáo tại Việt Nam hiện nay được điều chỉnh bởi các quy định tại Luật Quảng cáo, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP và các quy định pháp luật chuyên ngành. Một số quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, chỉ thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế) xác nhận nội dung quảng cáo.

Đối với quảng cáo trên môi trường mạng, trong đó bao gồm quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới diễn biến rất phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do tính dễ dàng ẩn danh, khó truy tìm danh tính để xử lý trách nhiệm trên mạng internet và việc sử dụng mạng xã hội nước ngoài, dịch vụ mạng lưới quảng cáo (Ad Network) do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam để quảng cáo thổi phồng công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa nhằm thu lợi bất chính.

Về phía ngành TT&TT, đã có Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 trong đó bổ sung các quy định về quảng cáo xuyên biên giới như: Bộ TT&TT là đầu mối quản lý các hoạt động quảng cáo trực tuyến trong đó có quảng cáo xuyên biên giới; Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải tuân thủ quy định về quảng cáo như doanh nghiệp trong nước; phải gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong vòng 24 giờ theo yêu cầu; Yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong và ngoài nước phải cung cấp giải pháp kỹ thuật kiểm tra, loại bỏ quảng cáo vi phạm; Bổ sung chế tài xử lý trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không tuân thủ luật pháp Việt Nam về quảng cáo.

- Hoạt động quản lý quảng cáo và phối hợp quảng cáo của Sở TT&TT:

UBND tỉnh chỉ đạo Sở TT&TT Nghệ An đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử chấn chỉnh tình trạng này. Cụ thể: tiến hành 02 cuộc thanh tra: Thanh tra quảng cáo Báo Nghệ An và Đài PTTH Nghệ An; thanh tra các trang thông tin điện tử, mạng xã hội có chủ thể đăng ký và thiết lập trên địa bàn tỉnh.

Thông qua thanh tra đã chỉ ra các hành vi vi phạm về quảng cáo thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kịp thời xử lý ngăn chặn, xử lý website quảng cáo thực phẩm, bảo vệ sức khỏe vi phạm; Yêu cầu cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp, rà soát toàn bộ hoạt động hợp tác với các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới; không để tái diễn tình trạng quảng cáo vi phạm; triển khai các biện pháp cần thiết để kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, vị trí, ngôn ngữ quảng cáo, nhất là đường link quảng cáo đăng phát trên nền tảng của mình; có thỏa thuận với các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo; cân nhắc dừng hợp tác với các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới không thực hiện.

UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và chỉ đạo Sở TT&TT đã và sẽ tiếp tục tăng cường định hướng trong các cuộc giao ban báo chí về vấn đề quảng cáo; đề nghị các báo, đài PTTH chủ động rà soát chặt chẽ những chương trình quảng cáo trên truyền hình, trên báo điện tử, trang TTĐT theo quy định của pháp luật về quảng cáo và báo chí, loại bỏ những nội dung quảng cáo có thông tin gây hiểu nhầm cho người xem về tính năng, tác dụng của sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật về quảng cáo và báo chí; yêu cầu người đứng đầu cơ quan cơ quan báo chí nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình; tăng cường công tác kiểm soát nội dung, cơ chế quảng cáo đảm bảo thời gian, thời lượng quảng cáo theo quy định.

- Bộ TT&TT đã triển khai các nội dung:

+ Tổ chức họp và chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ mạng lưới quảng cáo (Ad Network) tại Việt Nam, yêu cầu các Ad Network cam kết bằng văn bản và có giải pháp không để tái diễn tình trạng đăng, phát quảng cáo vi phạm pháp luật trên mạng lưới quảng cáo của mình.

+ Yêu cầu Facebook và Google ngăn chặn các quảng cáo vi phạm trên mạng xã hội Facebook và Google. Trong các cuộc họp giữa 2 bên, thường xuyên cảnh báo Facebook, Google về tình trạng vi phạm và yêu cầu 2 đơn vị này thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo; có văn bản yêu cầu chi tiết về điều kiện quảng cáo; không cho phép quảng cáo các loại thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, cơ sở khám chữa bệnh… chưa được Bộ Y tế cấp phép; phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xử lý các trường hợp quảng cáo vi phạm như khóa kênh, chặn link quảng cáo….

+ Bộ TT&TT đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành như Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế để chấn chỉnh tình trạng vi phạm này: yêu cầu Facebook, Google tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo, nhất là các quy định về quảng cáo liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng, cơ sở khám chữa bệnh… đã được nêu chi tiết tại văn bản số 419/ATTP-NĐTT ngày 15/3/2021 của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; không cho phép quảng cáo trên Youtube và các dịch vụ của Google các loại thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, cơ sở khám chữa bệnh… chưa được Bộ Y tế cấp phép; phối hợp với đơn vị chuyên môn xử lý các trường hợp quảng cáo vi phạm như khóa kênh, chặn link quảng cáo.

- Đề xuất giải pháp trong thời gian tới: Nhằm ngăn chặn và phòng ngừa việc quảng cáo, sản xuất, buôn bán các loại sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh,

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Thanh tra Sở Y tế triển khai các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, địa phương.

