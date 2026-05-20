Nguy cơ lộ số điện thoại qua ChatGPT

Số điện thoại của người dùng có thể bị AI tiết lộ dù họ không cho phép. Ảnh: Deposit.

Đó là một trong những ví dụ đáng chú ý được nêu trong bài viết của Eileen Guo trên MIT Technology Review về tình trạng ứng dụng AI tự ý tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm số điện thoại, địa chỉ nhà của nhiều người dù họ không cho phép, thậm chí không hề hay biết.

Một trường hợp tương tự xuất hiện trên diễn đàn Reddit. Người dùng than vãn, tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng trước tình trạng liên tục nhận cuộc gọi từ người lạ. Họ liên hệ để tìm luật sư, nhà thiết kế sản phẩm, thợ khoá. Tất cả đều cho biết lấy số điện thoại theo hướng dẫn của AI.

Vào tháng 4, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Washington cho biết vô tình lấy được số điện thoại di động cá nhân của đồng nghiệp mình khi mày mò trên Gemini.

AI lấy số điện thoại từ đâu?

Các chatbot như ChatGPT được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ, phần lớn đến từ Internet. Do đó, có thể xảy ra trường hợp trang web chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn một bài viết ngẫu nhiên trên diễn đàn, xuất hiện trong tập dữ liệu của chatbot và được trả về kết quả truy vấn.

Ngay cả khi số điện thoại không nằm trong dữ liệu huấn luyện, chatbot có khả năng tìm kiếm trên web. Các mô hình này quét qua lượng lớn các trang web để trả về kết quả cho một yêu cầu. Nếu tìm thấy thông tin người dùng, nhiều khả năng AI sẽ tự động cung cấp.

Vấn đề sâu xa hơn là thông tin của chúng ta xuất hiện khắp nơi trên Internet, thậm chí chính chúng ta không biết điều đó. Đó là trong các bài viết từng đăng nhiều năm trước, trang web dịch vụ công cộng chứa hồ sơ công khai… Chúng thường không xuất hiện ở kết quả tìm kiếm thông thường.

Tuy nhiên, AI lại có khả năng phân tích sâu tất cả kết quả tìm kiếm trên web, tìm thấy những kết quả ít được biết đến và cung cấp chúng, có khả năng làm lộ thông tin cá nhân của người dùng.

Người dùng có thể thường xuyên nhận được cuộc gọi từ người lạ vì số điện thoại bị tiết lộ qua chatbot AI. Ảnh: CBS News.

Như giải thích của Guo, hầu hết chatbot đều có các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chẳng hạn, nếu người dùng hỏi trực tiếp ChatGPT số điện thoại của mình, chatbot nói rằng không thể cung cấp vì quy định an toàn.

Tuy nhiên, khi đổi truy vấn, yêu cầu tìm kiếm số điện thoại của một người cụ thể, có khả năng AI sẽ cung cấp.

Ví dụ trong trường hợp này là biên tập viên công nghệ Jake Peterson của chuyên trang Lifehacker. ChatGPT cung cấp cho ông 2 số điện thoại của "Jake Peterson" được liệt kê công khai trên Internet.

Ông cũng nhận được câu trả lời tương tự từ Gemini khi hỏi trực tiếp thông tin liên lạc cá nhân, nhưng chatbot AI của Google lại thoải mái chia sẻ tài khoản mạng xã hội X của Peterson, một dấu hiệu cho thấy sự bất nhất trong chính sách an toàn của AI.

Có thể xoá số điện thoại khỏi AI không?

Người dùng không có nhiều lựa chọn để bảo vệ quyền riêng tư trước các công cụ AI. Một số có chính sách phản hồi, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay nhà phát triển.

OpenAI có một cổng thông tin cho phép mọi người yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi các câu trả lời của ChatGPT nhưng công ty này có quyền từ chối yêu vì nhiều lý do khác nhau.

Anthropic chỉ đưa ra tài liệu hỗ trợ, giải thích cách họ sử dụng thông tin của người dùng, trong khi Google cho phép yêu cầu từ chối xử lý dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, điều đó tùy thuộc vào khu vực pháp lý, chẳng hạn tại EU và Anh, những nơi có quy định chặt chẽ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Jake Peterson của Lifehacker, cách thực tế nhất là mỗi người dùng tự loại bỏ thông tin cá nhân của mình ra khỏi Internet. Một số nơi như California (Mỹ), có các công ty dịch vụ môi giới dữ liệu, cho phép người dùng yêu cầu xoá dữ liệu của họ.

Bạn cũng có thể tìm hiểu về một số công cụ xóa dữ liệu cá nhân, như Incogni hoặc DeleteMe. Cần lưu ý, những công cụ này có thể xóa thông tin khỏi một số nơi trên Internet nhưng người dùng không thể làm gì nhiều nếu các công ty AI có thông tin trong tập dữ liệu.

