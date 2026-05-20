Đang nằm ngủ, 2 cháu bé bị tường nhà sập đè trúng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 22 giờ ngày 19-5, mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) khiến đất sạt lở làm bức tường nhà ông Phan Văn Thành (SN 1952, trú khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê) đổ sập vào khu vực phòng ngủ.

Hiện trường vụ sạt lở gây sập tường nhà khiến 2 cháu nhỏ bị thương. Ảnh: MXH

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai cháu nhỏ sinh năm 2022 và 2024 đang nằm ngủ trên giường thì bị tường đổ đè trúng. Hậu quả, cháu P.T.L. bị thương nặng, cháu P.T.N. bị thương nhẹ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã đưa hai cháu đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu. Do bị thương nặng, cháu P.T.L được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng các tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ gia đình dọn dẹp hiện trường, xử lý điểm sạt lở. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi các cháu bị thương.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động