Cấp dưới khai chọn đơn vị thiết kế bệnh viện sau gợi ý của Bộ trưởng Kim Tiến

Ngày 20/5, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn lập dự án, lựa chọn tư vấn thiết kế, đấu thầu đến thi công hai bệnh viện. Riêng việc ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài sai quy định bị xác định gây thiệt hại hơn 70,2 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cho biết ban này được giao đại diện Bộ Y tế làm chủ đầu tư hai dự án.

Ông Thắng nói trước khi triển khai bất cứ việc gì đều phải báo cáo Bộ Y tế, cụ thể là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; sau khi thực hiện xong cũng phải báo cáo bằng văn bản. "Bộ trưởng phải đồng ý thì mới được làm", bị cáo khai.

Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: Thanh Lam

'Thấy Vinmec đẹp nên hỏi có thuê được không'

Khai về việc biết đến Công ty VK của Bỉ, ông Thắng cho biết trước đó bà Kim Tiến đi dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec rồi trao đổi lại rằng "Công ty VK thiết kế Vinmec đẹp, hiện đại nên xem có thể thuê thực hiện hai dự án bệnh viện của mình không".

Theo VKS, chỉ ba ngày sau khi Ban Quản lý dự án được thành lập, Công ty VK Việt Nam đã gửi văn bản giới thiệu năng lực, đề nghị được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho hai dự án.

Cáo trạng xác định dù chưa được VK cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, nhưng do đã có gợi ý từ bộ trưởng nên ông Thắng vẫn giao cấp dưới lập tờ trình, triển khai thủ tục chỉ định công ty này làm tư vấn.

Ông còn bị cáo buộc không khảo sát, đánh giá năng lực các nhà thầu trong nước nhưng vẫn nhận định "không đáp ứng yêu cầu".

Chủ tọa: 'Không có chuyện khảo sát bằng kinh nghiệm'

Tại tòa, ban đầu ông Thắng khẳng định có khảo sát. Tuy nhiên, khi chủ tọa Nguyễn Xuân Văn hỏi khảo sát thời điểm nào, có hồ sơ lưu lại hay không, bị cáo lúng túng trả lời "hồ sơ chắc là có nhưng không biết có đủ không".

Chủ tọa tiếp tục yêu cầu trả lời rõ "có đi khảo sát tận nơi hay không", ông Thắng sau đó thừa nhận do áp lực tiến độ nên chỉ "dựa trên kinh nghiệm trước đây", thực tế không đi khảo sát.

Câu trả lời khiến HĐXX phản ứng: "Khảo sát là khảo sát, không có chuyện khảo sát bằng kinh nghiệm. Đấy là chưa khảo sát mà đã đưa ra kết luận luôn".

Ông Thắng cúi đầu, song khẳng định không có chuyện "hợp thức hóa" hay thỏa thuận với Công ty VK.

Khi được hỏi vì sao không chọn nhà thầu khác mà chỉ định luôn VK với giá 24 tỷ đồng, ông Thắng nói ngoài VK thì "không có công ty nào khác đến", hoặc "có đến nhưng không nhiệt tình rồi bỏ về", đồng thời cho rằng mức giá VK đưa ra là "hợp lý nhất".

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng trước bục khai báo. Ảnh: Thanh Lam

Bị cáo khai đã đưa bà Tiến gần 13 tỷ đồng

Theo cáo buộc, để hợp thức hóa mức giá 24 tỷ đồng, ông Thắng nhờ bị cáo Lê Văn Cư, khi đó là Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), thẩm tra dự toán.

Dù biết mức giá không có hồ sơ chứng minh kèm theo, ông Cư vẫn ký kết quả thẩm tra, xác định con số này là "hợp lý".

Sau đó, ông Thắng ký tờ trình đề nghị Bộ trưởng Kim Tiến phê duyệt thuê Công ty VK với mức giá trên. Ngày 24/3/2014, bà Tiến ký quyết định phê duyệt.

Tại tòa hôm nay, ông Thắng nhận sai vì "quá vội vàng", chịu áp lực tiến độ nên nghĩ mình làm đúng quy định và không báo cáo những sai sót cho bộ trưởng.

Theo cáo trạng, ông này còn yêu cầu các nhà thầu thi công "cắt phế" theo tỷ lệ 5%, tổng số tiền nhận hơn 88 tỷ đồng.

Ông Thắng khai đã đưa cho bà Kim Tiến gần 13 tỷ đồng và 100.000 USD. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Y tế hiện chỉ thừa nhận đã nhận 2,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến hôm nay chưa được HĐXX xét hỏi.

Tác giả: Thanh Lam

