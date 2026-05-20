Ngày 20/5, lãnh đạo Công an xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm em Lê Thị Thanh H. (SN 2007, trú thôn Cầu Đất, học sinh lớp 12 Trường THPT Anh Sơn 3) sau nhiều ngày không thể liên lạc.

Theo thông tin từ gia đình, vào chiều 14/5, sau khi học xong tại trường, H. không trở về nhà như thường ngày. Người thân chờ đợi nhiều giờ nhưng không thấy nữ sinh về nên tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực song vẫn không có tin tức. Sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan Công an để nhờ hỗ trợ.

Gia đình và lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày qua.



Người thân cho biết, trước thời điểm mất liên lạc, H. không có biểu hiện bất thường về tâm lý hay sinh hoạt. Khi rời nhà, nữ sinh mặc quần dài màu đen, áo khoác hồng nhạt, mang theo ba lô màu đen và điều khiển xe máy Wave 50cc màu xanh bạc mang biển kiểm soát 37MA-505.22.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Thành Bình Thọ đã phát thông báo tìm người tới nhiều địa phương trong tỉnh để phối hợp hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.

Suốt những ngày qua, gia đình, người thân cùng bạn bè liên tục đăng tải thông tin, hình ảnh của nữ sinh lên mạng xã hội với hy vọng sớm nhận được manh mối.

Đến sáng 20/5, một người dân cho biết đã nhìn thấy một nữ sinh có đặc điểm giống H. tại khu vực huyện Hương Sơn cũ, tỉnh Hà Tĩnh. Người này sau đó đã quay lại video gửi cho gia đình để xác minh.

“Hiện gia đình đang di chuyển tới khu vực được người dân cung cấp thông tin để kiểm tra xem có đúng cháu H. hay không”, người thân nữ sinh chia sẻ.

Đại diện Công an xã Thành Bình Thọ cũng cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh thông tin từ người dân cung cấp nhằm phục vụ công tác tìm kiếm nữ sinh mất liên lạc.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn