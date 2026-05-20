Chính thức hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Dân số, trong đó nêu rõ điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai.

Trẻ sơ sinh chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Thanh Hương

Nới thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai

Theo nghị định, lao động nữ sinh con thứ hai và lao động nam có vợ sinh con thứ hai được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội nếu thuộc một trong hai trường hợp: lao động nữ tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống; hoặc lao động nam có vợ tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống.

Điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số quy định lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, trong khi lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Nghị định cũng quy định trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật BHXH sẽ không được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định trên.

Khoản 2 Điều 52 Luật BHXH nêu rõ, lao động nữ mang thai từ đủ 22 tuần tuổi trở lên, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng bị sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung hoặc thai chết trong khi chuyển dạ thì lao động nữ và người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như trường hợp sinh con.

Về thủ tục, việc hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH và quy trình giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Tài chính ban hành.

Người kê khai hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đề nghị hưởng chế độ.

Ba nhóm phụ nữ được hỗ trợ tiền khi sinh con

Ngoài quy định về nghỉ thai sản, Nghị định 168/2026/NĐ-CP còn hướng dẫn mức hỗ trợ tài chính khi sinh con; trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ; phạm vi, đối tượng và mức hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh đối với một số bệnh bẩm sinh theo lộ trình ưu tiên của Luật Dân số.

Nghị định 168/2026/NĐ-CP cũng quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh con thuộc một trong ba nhóm: phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế; và phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Trường hợp phụ nữ đồng thời thuộc nhiều nhóm trên cũng chỉ được hưởng một mức hỗ trợ.

Phụ nữ sinh con được hỗ trợ tiền theo quy định mới. Ảnh minh hoạ

Theo nghị định, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ căn cứ dữ liệu từ hệ thống liên thông đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID và các cơ sở dữ liệu sẵn có để quyết định hỗ trợ và chi trả kinh phí cho phụ nữ sinh con cùng thời điểm đăng ký khai sinh.

Quy định hỗ trợ tài chính có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Riêng chính sách hỗ trợ đối với phụ nữ sinh con tại địa phương có mức sinh thấp và phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ áp dụng từ ngày 1-1-2027. Kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm.

Nghị định cũng quy định cụ thể phạm vi, đối tượng được khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh đối với một số bệnh bẩm sinh.

Theo đó, phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Trẻ sơ sinh được khám và sàng lọc 5 bệnh cơ bản gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng.

Miễn phí sàng lọc trước sinh, sơ sinh Nghị định cũng quy định rõ mức hỗ trợ tài chính, phương thức thực hiện, lộ trình ưu tiên khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh. Cụ thể, khám sàng lọc trước sinh được hỗ trợ tối đa 900.000 đồng/trường hợp; sàng lọc sơ sinh tối đa 600.000 đồng/trường hợp, thanh toán theo chi phí thực tế. Kinh phí hỗ trợ được chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thu thập mẫu và thực hiện kỹ thuật sàng lọc. Từ 1-7 đến hết 31-12/2026, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, diện bảo trợ xã hội; người dân vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo được miễn phí gói sàng lọc từ ngân sách nhà nước. Từ 1-1-2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hỗ trợ gói khám sàng lọc từ ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người lao động