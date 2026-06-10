Một sai lầm khi ăn phở 'rước' thêm mỡ máu, tăng cân vèo vèo

Phở là món ăn quen thuộc của người Việt. Ảnh: Unsplash.



Phở từ lâu được xem là "quốc hồn quốc túy" và là lựa chọn bữa sáng của hàng triệu người Việt. Nhiều người tin rằng một tô phở nóng hổi với thịt, rau và nước dùng thơm ngọt là bữa ăn đủ chất, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng giá trị dinh dưỡng của món ăn này không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn phụ thuộc rất lớn vào cách lựa chọn và thói quen ăn uống.

Ăn phở mỗi sáng có tốt?



Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết về mặt dinh dưỡng, phở là món ăn tương đối cân bằng khi cung cấp đầy đủ ba nhóm chất chính gồm tinh bột, đạm và chất xơ.



Trong đó, bánh phở cung cấp tinh bột, thịt bò hoặc thịt gà là nguồn đạm, còn các loại rau ăn kèm như hành lá, giá đỗ, rau thơm bổ sung chất xơ cho cơ thể. Đây cũng là lý do phở từ lâu trở thành lựa chọn phổ biến cho bữa sáng của nhiều người Việt nhờ sự tiện lợi, ngon miệng và đủ năng lượng.



Theo bác sĩ Mai, nếu biết phối hợp khẩu phần hợp lý, tức sử dụng lượng bánh phở vừa phải, ăn kèm đủ rau và lựa chọn loại thịt phù hợp, phở hoàn toàn có thể là một món ăn lành mạnh.



Để giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể, người dân nên ưu tiên các phần thịt nạc hoặc chọn phở gà thay vì những loại thịt nhiều mỡ như nạm, gầu. Cách lựa chọn này giúp món ăn vẫn đảm bảo năng lượng cần thiết nhưng hạn chế nguy cơ dư thừa calo.

Sai lầm khiến tô phở trở nên kém lành mạnh



Theo bác sĩ Mai, nguy cơ đối với sức khỏe không nằm ở bản thân món phở mà xuất phát từ cách ăn.

Chuyên gia cảnh báo cách ăn mới là yếu tố quyết định món ăn này tốt hay xấu cho sức khỏe. Ảnh: Unsplash.

"Một trong những sai lầm phổ biến là ăn quá nhiều bánh phở, đồng nghĩa với việc nạp dư thừa tinh bột. Điều này đặc biệt bất lợi với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc có nhu cầu giảm cân", bác sĩ Mai nói.



Bên cạnh đó, việc lựa chọn các phần thịt nhiều mỡ hoặc sử dụng nước dùng quá béo cũng làm tăng đáng kể lượng cholesterol đưa vào cơ thể. Lớp mỡ nổi trên bề mặt nước phở nếu không được loại bỏ có thể trở thành yếu tố nguy cơ đối với các bệnh lý tim mạch.



Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là lượng muối trong tô phở. Nếu người ăn có thói quen uống hết nước dùng và tiếp tục nêm thêm nước mắm, tương hay sa tế, lượng natri nạp vào cơ thể có thể vượt mức khuyến nghị. Điều này đặc biệt không có lợi đối với người bị tăng huyết áp hoặc cần kiểm soát lượng muối trong chế độ ăn.



Theo vị chuyên gia dinh dưỡng, nước dùng là yếu tố cần được lưu ý hàng đầu. Nước phở được ninh từ xương thường chứa một lượng chất béo nhất định. Nếu không được hớt bỏ lớp mỡ nổi, việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ rối loạn lipid máu.



Bác sĩ Mai khuyến cáo người dân nên chọn nước dùng trong, ít béo, hạn chế uống hết nước và không nêm nếm thêm quá nhiều gia vị. Đối với người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu cao hoặc đang ăn kiêng, việc giảm lượng chất béo và muối trong nước dùng là yếu tố quan trọng để biến phở thành món ăn an toàn hơn.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: znews.vn