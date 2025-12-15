Phát hiện thi thể xăm hình cá chép bên hoa sen ở lưng tại sông Sài Gòn

Chiều 14/12, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể người đàn ông được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn vào bệnh viện khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong.

Thi thể nạn nhân nổi giữa đám lục bình.

Trước đó, nhân viên của Cảng ICD Phước Long phát hiện thi thể này nổi trên sông Sài Gòn nên báo với Công an. Nạn nhân khoảng 30-35 tuổi, mặc quần jeen, áo thun dài tay, không có giấy tờ tùy thân trên người. Đặc điểm nhận dạng, trên lưng nạn nhân xăm hình cá chép bên hoa sen, 2 cánh tay xăm phủ kín hoa văn.

Trên lưng nạn nhân xăm hình cá chép bên hoa sen.

Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo tìm kiếm thân nhân của nạn nhân. Ai biết về nạn nhân đề nghị liên hệ với điều tra viên Nguyễn Chí Công, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh (SĐT 0937349345) để phối hợp giải quyết vụ việc.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn