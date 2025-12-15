Tự học, nam sinh 17 tuổi lập 'cú đúp' 9.0 IELTS và 1.600 SAT

Việt Nhật và cô Nguyễn Thúy Liên - giáo viên môn tiếng Anh của Nhật tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: THÀNH CÔNG

Nguyễn Quang Việt Nhật, đang học lớp 12CA2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), vừa tạo nên "cú đúp" hiếm có khi đạt điểm tuyệt đối 1.600 SAT và 9.0 IELTS.

Học 4 tiếng/ngày "cực kỳ tập trung"

Nhật từng đạt 8.5 IELTS trong lần thi tháng 10-2025 song "chưa hài lòng và muốn thử thách bản thân". Là học sinh chuyên Anh từng vô địch cuộc thi hùng biện do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức, Nhật nhanh chóng nhận ra điểm yếu cần khắc phục rồi quay lại chạm vào điểm tuyệt đối sau hơn một tháng.

Điều ít người biết là từ lớp 6 đến nay Nhật chưa từng học thêm tiếng Anh hay luyện thi ở bất kỳ trung tâm nào. Nhật kể may mắn khi học tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhà Bè cũ) đã có cơ hội học với một giáo viên nước ngoài. Những cuộc trò chuyện thường xuyên ấy giúp bạn tự tin phát triển khả năng nói và học chủ động.

Còn kỹ năng đọc, viết được Nhật tích lũy dần qua nhiều năm tham gia đội tuyển học sinh giỏi cùng các cuộc thi học thuật với sự rèn giũa của các thầy cô. Mỗi ngày Nhật có 4 tiếng để học song "tập trung tuyệt đối, luôn tự đánh giá và điều chỉnh phương pháp học tập của mình" như bạn tự nhận.

Sau lần thi IELTS đầu tiên, bạn tự rà soát, bổ sung chiến lược làm bài, luyện đề trực tuyến, đồng thời củng cố ngữ pháp, từ vựng, rèn kỹ năng viết được các thầy cô hỗ trợ. Việc có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia giúp Nhật "lên trình nhanh hơn" như bạn nói.

Mình đang nộp hồ sơ du học, ứng tuyển ngành kinh tế vào một số trường ở Mỹ, hy vọng có thể tiếp tục bồi dưỡng tri thức ở những môi trường giáo dục tiên tiến để tích lũy và đóng góp hữu ích vào quá trình phát triển của đất nước. NGUYỄN QUANG VIỆT NHẬT

Chinh phục 1.600 SAT sau 2 tháng

Nhật cũng thi SAT hai lần, lần đầu hồi tháng 8 đạt 1.560 điểm nhưng bạn chưa hài lòng dù là mức điểm "giấc mơ du học" với nhiều bạn. Sau hai tháng luyện đề trực tuyến rồi tự chấm, tự sửa, Nhật trở lại và giành tuyệt đối 1.600 điểm.

"Môn toán trong đề thi SAT không khó, các bạn học hết lớp 11 đều có thể làm tối đa môn toán. Phần khó để đạt điểm tuyệt đối trong SAT là tiếng Anh vì cần cả nguồn kiến thức xã hội khá rộng", Nhật chia sẻ.

Như tiếng Anh, Việt Nhật cũng hoàn toàn tự ôn luyện trên các trang học trực tuyến miễn phí. Còn trước đó bạn ôn theo chương trình ôn thi SAT trên mạng, học theo tài liệu miễn phí, tự làm bài rồi tự chấm, tự giải đề. Rời phòng thi, Nhật khoe rất vui vì đã làm hết khả năng nên cũng không quá bất ngờ với kết quả tuyệt đối.

Bí quyết của anh bạn ấy không gì khác chính là phải học tập trung, đánh giá lại phương pháp xem đã thật sự hiệu quả và như mình mong muốn chưa. Nói về học trò, cô Nguyễn Thúy Liên - giáo viên tiếng Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - nhận xét đó là một học sinh rất kiên trì, nhẫn nại, sáng tạo và luôn có tinh thần cầu tiến.

Vừa hướng dẫn Nhật thi hùng biện vừa dạy Nhật trong đội tuyển tiếng Anh của TP.HCM thi học sinh giỏi quốc gia, cô Liên nói bạn có sự bền bỉ suốt quá trình học, tiến bộ qua từng buổi cùng thái độ cầu thị cao.

"Ngoài việc thầy cô phát hiện tiềm năng, tư chất của bạn ấy, kết quả này chính là kỷ luật cùng môi trường học thuật nghiêm túc giúp bạn dễ dàng trau dồi các kỹ năng", cô Liên nói.

Cô Phạm Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - nói nhà trường thật sự rất vui và tự hào khi có học sinh đạt điểm tuyệt đối ở cả hai chứng chỉ quốc tế SAT và IELTS cùng lúc. Thành tích xuất sắc ấy minh chứng cho trình độ ngoại ngữ vượt bậc cũng như năng lực học thuật toàn diện của Nhật. "Điều này minh chứng cho việc có kế hoạch giảng dạy riêng cho từng khối, từng mô hình lớp cụ thể đã trang bị cho học sinh kiến thức đầy đủ, chuẩn xác theo xu hướng đánh giá năng lực hiện hành, đáp ứng yêu cầu học thuật cho từng bài thi, sẵn sàng cho các kỳ thi quan trọng trong nước và quốc tế", cô hiệu trưởng đánh giá.

