Đằng sau kỷ lục SEA Games của 4 “chân chạy” Việt Nam

Tối 13/12, nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp của điền kinh bước vào thi đấu SEA Games 33. Do chỉ 3 nước tham gia là Việt Nam, Thái Lan và Philippines nên bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng chắc chắn có huy chương SEA Games. Nhưng họ không muốn chỉ dừng lại ở việc đứng lên bục danh hiệu nhận thưởng. Khát khao đánh bại Thái Lan, chinh phục tấm huy chương vàng được Nguyễn Thị Hằng truyền tới 3 “tân binh” Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc.

Ở 2 lượt chạy đầu, Tạ Ngọc Tưởng và Nguyễn Thị Ngọc đã bứt phá hơn so với Nuansi Sarawut cùng Nontanam Benny. Ngọc Tưởng chính là tuyển thủ giành huy chương Bạc ở nội dung 400m nam tối 12/12. Đáng nói, với thời gian về đích ở mốc 45 giây 53, chân chạy sinh năm 2005 thực tế đã lập kỷ lục quốc gia ở nội dung này. Thậm chí, căn cứ vào những con số trước đó, chân chạy này còn phá kỷ lục SEA Games từng được VĐV Thái Lan thiết lập cách đây 10 năm. Tuy nhiên, sự cố đáng tiếc về kỹ thuật được BTC điền kinh SEA Games 33 phát đi. Ngọc Tưởng cũng vì thế mà không được ghi nhận cho màn trình diễn đáng khen của mình.

Dẫu sao, với những bước chạy ngày một nhanh hơn trong thời gian gần đây, Ngọc Tưởng có thể vững tin quyết định chọn điền kinh làm môn thể thao mà bản thân theo đuổi là đúng đắn. Thực tế, Ngọc Tường từng dao động tâm lý khi không thành công ở các cự ly trung bình 800m và 1.500m. Phải đến khi chuyển sang tập luyện và thi đấu ở các nội dung 200m và 400m, vận động viên sinh ra ở Phú Thọ mới phát huy hết thế mạnh của mình.

Vận động viên 20 tuổi này cũng được chỉ bảo bởi một chuyên gia Bulgaria - người có gần 1 thập kỷ gắn bó với tổ chạy 400m của Việt Nam. Khi đánh giá về Tạ Ngọc Tưởng, ông khẳng định: “Tưởng có thể hình tốt (sở hữu chiều cao ấn tượng 1m83), rất tập trung tập luyện theo giáo án đề ra. Đây là VĐV rất có tiềm năng mà Điền kinh Việt Nam đang sở hữu. Nếu được tích lũy, trau dồi kinh nghiệm từ thi đấu sẽ có thể vươn tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai”.

Với Nguyễn Thị Ngọc, việc tham gia đường chạy ở SEA Games là cả một nỗ lực lớn. Trước khi cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tham gia nội dung tiếp sức, nữ VĐV người Hà Tĩnh đã tạo nên một trong những khoảnh khắc khó quên nhất trong sự nghiệp của mình khi giành được tấm huy chương vàng ở nội dung 400m nữ. Đây là lần đầu tiên Ngọc có được huy chương vàng cá nhân tại một kỳ SEA Games và cũng là lần đầu tiên cô đăng ký thi đấu nội dung 400m nữ.

Nên nhớ, Ngọc bị xếp ở làn chạy số 7 - làn chạy được xem là xấu nhất khi nằm cạnh tường rào khán đài. Nhưng cô vẫn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của mình. Cần nói thêm, 2 tháng trước khi SEA Games bắt đầu, Ngọc không may chấn thương cổ chân và phải nghỉ thi đấu hơn nửa tháng.

Đã có lúc, Ngọc lo lắng chấn thương sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Nhưng rồi với sự cố gắng, quyết tâm cùng sự giúp đỡ của ban huấn luyện và đồng đội, Ngọc hồi phục và kịp tham dự SEA Games 33. Ở nội dung 400m nữ, với sự chia tay của tượng đài Nguyễn Thị Huyền, giờ đây điền kinh Việt Nam đã có sự thay thế chính là Nguyễn Thị Ngọc. Ở tuổi 23, độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp, Ngọc hứa hẹn sẽ còn gặt hái nhiều thành tích hơn nữa.

Những chân chạy làm nên kỷ lục SEA Games đều có câu chuyện riêng cho mình.

Vượt qua ám ảnh

Sau 2 lượt chạy đầu của Tạ Ngọc Tưởng và Nguyễn Thị Ngọc, Việt Nam tạo được khoảng cách xa với Thái Lna. Đến lượt thứ 3, Lê Ngọc Phúc đối đầu với chân chạy đẳng cấp bên phía đoàn chủ nhà là Atkinson Joshua Robert - người đã chiến thắng Phúc ở chung kết 400m nam trước đó 1 ngày. Phúc đã nỗ lực hết sức trước sự bám đuổi và thu hẹp đáng kể về khoảng cách đến từ Robert.

Nói về Lê Ngọc Phúc, đây là chân chạy không may nằm trong nhóm 5 vận động viên Việt Nam chịu án phạt cấm thi đấu vì doping sau SEA Games 31. Anh phải trải qua 16 tháng không được tham gia chuyên nghiệp. Phải đến ngày 15/9/2023, Phúc mới có thể quay lại thi đấu. “Tôi gặp nhiều áp lực trong thời gian bị cấm tham gia các giải”, vận động viên này nói. “Trước khi vào thi đấu, tôi nghĩ phải chứng tỏ cho mọi người thấy dù không dùng doping, tôi vẫn có thành tích tốt. Điều này do lúc tôi nhận án phạt, nhiều lời ra tiếng vào nói tôi phải dùng doping mới có thể chạy nhanh”.

Trong thời gian tâm lý dao động, Phúc nhận được sự động viên từ ông Nguyễn Thuận - HLV trưởng tuyển điền kinh Hà Tĩnh. “Sau sự cố có phần không may, Lê Ngọc Phúc thể hiện nghị lực, quyết tâm trở lại đường đua. Hy vọng sắp tới Phúc sẽ tiếp tục nỗ lực để chứng tỏ khả năng tốt hơn”, ông chia sẻ…

… Trở lại với đường đua 4x400m tiếp sức, sau 3 lượt chạy của những tân binh tại nội dung này, Nguyễn Thị Hằng là người thực hiện lượt cuối cùng. Đối thủ Thái Lan bám đuổi cô rất đáng gờm. Đó là Onuorah Chinenye Josephine.

Nữ VĐV Việt Nam đã bứt tốc bằng cả sức lực nhằm ngăn cản Josephine vươn lên. Trong 100m cuối, VĐV Thái Lan đã ở rất gần. Nhưng nỗ lực tuyệt vời của Nguyễn Thị Hằng đã giúp cô cán đích trước, mang về huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam. Không những vậy, họ còn phá sâu kỷ lục SEA Games khi đạt thành tích 3 phút 15,07 giây. Kỷ lục cũ do chính người Thái xác lập vào năm 2015, với thành tích là 3 phút 19,29 giây.

“Tôi chỉ biết chạy, chạy và chạy vì thấy đối thủ bám rất sát. Cho đến khi thấy bảng thành tích hiện lên và mình phá kỷ lục SEA Games, cảm xúc không thể tả nổi. Chiến thắng thật tuyệt vời”, Nguyễn Thị Hằng chia sẻ về khoảnh khắc xuất thần trong những mét cuối!

Huy chương vàng SEA Games thứ 13 của Nguyễn Thị Oanh Tại nội dung 5.000m điền kinh nữ, Nguyễn Thị Oanh cùng đồng đội Lê Thị Tuyết nhanh chóng bỏ xa các đối thủ ngay ở những vòng đầu tiên. Chung cuộc, Oanh về nhất với thời gian 16 phút 27 giây 13, qua đó xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng. Trong khi đó, Lê Thị Tuyết về nhì với thời gian 16 phút 34 giây 06. Và ở thời điểm về đích, cả hai thậm chí còn hơn đối thủ tới 2 vòng chạy. Cho đến hiện tại, Oanh đã sở hữu 13 Huy chương vàng tại 4 kỳ đại hội liên tiếp (từ 29 đến 32). Nữ vận động viên sinh năm 1995 vô đối ở Đông Nam Á khi giành HCV nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m chướng ngại vật ở 3 kỳ SEA Games gần nhất.

