Phó giám đốc ở Đà Nẵng tối 'xả vai' làm tài xế taxi

Nguyễn Hữu Tú ban ngày là phó giám đốc một công ty ở Đà Nẵng, tối lại rong ruổi làm tài xế taxi.

Hơn 17h, kết thúc giờ làm việc hành chính, Nguyễn Hữu Tú (sinh năm 1993) - phó giám đốc một công ty trong mảng ôtô - thay chiếc sơ mi nghiêm túc bằng áo phông thoải mái, ăn tối sớm bằng một bát mì hoặc tô cơm nhanh gọn.

Thay vì trở về phòng trọ, anh lái xe từ phường Hội An Tây sang trung tâm thành phố Đà Nẵng cách đó 28 km để bắt đầu công việc thứ hai: tài xế xe công nghệ.

Sau khoảng 4 tiếng chạy liên tục cho 3 ứng dụng, Hữu Tú kiếm được khoảng 500.000 đồng. Với anh, con số này được xem là một buổi tối thành công. Tiếp tục lái xe trở về Hội An, anh nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Mỗi tuần, Tú có khoảng 4 buổi tối "đổi vai" như vậy để kiếm thêm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hữu Tú cho biết ban đầu, khi biết anh vừa giữ chức phó giám đốc một công ty, vừa là tài xế xe công nghệ, nhiều người thường ngạc nhiên hoặc tỏ ra thắc mắc.

"Đối với tôi, chức danh công việc không quá quan trọng, miễn là tôi có thể tạo thêm thu nhập một cách chính đáng thì chẳng có vấn đề gì", anh bày tỏ.

Kiếm thêm 8-10 triệu đồng/tháng

Vì công việc, Hữu Tú hiện một mình sinh sống và làm việc tại Hội An. Trong khi đó, vợ và hai con anh vẫn ở Quảng Ngãi cùng gia đình, cách đó khoảng 125 km.

Trước đây, khi còn đi làm về trong ngày, anh quyết định mua trả góp một chiếc ôtô điện có giá 540 triệu đồng để tiện di chuyển. Khoảng một năm nay, chiếc xe lại trở thành công cụ giúp anh có thêm thu nhập ngoài giờ hành chính.

"Lúc đầu, một phần lý do tôi quyết định chạy xe công nghệ cũng là để gom góp trả tiền xe. Thấy cũng ổn nên tôi duy trì đều", anh nói.

Hữu Tú chạy thêm taxi 4 buổi tối/tuần, thu nhập thêm 8-10 triệu.

Nói về vị trí phó giám đốc nghe có vẻ "to tát", Hữu Tú chia sẻ vì quy mô công ty nhỏ, chỉ khoảng 20 nhân sự nên thu nhập của anh cũng chỉ ở mức tạm ổn, chưa dư dả. Bù lại, công việc không không quá nhiều, thường gói gọn trong giờ hành chính nên anh khá rảnh rỗi, có thể tự do làm thêm.

"Trước khi làm lái xe, tôi có thử sức với một số công việc khác, có cả tiếp thị liên kết trên TikTok, nhưng không hiệu quả. Còn với tài xế, tôi chạy khoảng 4 tiếng buổi tối kiếm được trung bình 400.000-500.000 đồng, một tháng chạy đều 20 buổi kiếm 8-10 triệu đồng là hoàn toàn khả thi", anh nói.

Thấy chồng có chí hướng, chăm chỉ, Hạ Thư - vợ Hữu Tú - hoàn toàn ủng hộ. Song, cô cũng thường nhắn nhủ anh chú ý điều độ để giữ sức khỏe và đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Ngoài vấn đề thu nhập, phó giám đốc sinh năm 1993 nhận thấy công việc buổi tối đem lại cho anh nhiều lợi ích khác. Một trong số đó là cải thiện kỹ năng lái xe, giúp anh tăng khả năng xử lý tình huống, tự tin hơn mỗi khi chở vợ con đi chơi.

"Không biết người khác thế nào, nhưng với tôi, chạy xe thêm buổi tối còn là cách giết thời gian khi ở một mình, tránh vì rảnh rỗi mà sa đà vào các thói hư", anh bày tỏ.

Phấn đấu vì gia đình

Hiện một tuần, Hữu Tú làm thêm vào các tối thứ 2, 3, 5, 6. Tối thứ 4 và cuối tuần, anh về nhà, dành hết thời gian cho gia đình. Đây cũng là lịch trình để anh cân bằng sức khỏe thể chất và tinh thần, không ảnh hưởng công việc chính. Bên cạnh đó, ông bố hai con cũng dành thời gian chơi thể thao khoảng 4 giờ/tuần.

"Cuối tuần, nhu cầu đi lại thường rất cao, nếu tôi đi làm có lẽ sẽ kiếm bộn. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng nên có điều độ. Đặc biệt hai con tôi còn nhỏ, tôi muốn dành nhiều thời gian nhất có thể bên các con", anh bày tỏ.

Cuối tuần, anh lái xe về nhà, dành thời gian cho vợ con.

Thời gian gần đây, Hữu Tú ghi lại cuộc sống "một ngày hai công việc" của bản thân và chia sẻ lên mạng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bên cạnh nhiều bình luận khen ngợi, cũng có những ý kiến tiêu cực về lựa chọn này song anh không quá bận tâm.

"Tôi làm việc chân chính, kiếm tiền chân chính nên không quan tâm nhiều. Tôi cũng vui khi có nhiều người đồng tình và cổ vũ, theo dõi các video", anh chia sẻ.

Đặc biệt, công việc thứ hai giúp phó giám đốc sinh năm 1993 có nhiều trải nghiệm không phải khi nào cũng có được. Đó là những vị khách nước ngoài dễ thương, những cuộc trò chuyện thú vị với người dân thành phố du lịch hay góc phố đẹp, lạ anh vô tình khám phá trên đường về.

"Qua Tết Nguyên đán 2026, tôi cũng dự định đưa vợ con trở lại Đà Nẵng sinh sống để gia đình được gần nhau. Vì vậy, tôi sẽ còn duy trì công việc làm thêm này để góp phần trang trải cuộc sống, lo cho gia đình đầy đủ hơn", anh chia sẻ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn