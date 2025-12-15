Showbiz Việt năm 2025 chấn động vì hàng loạt nghệ sĩ vướng lao lý

Năm 2025 trở thành giai đoạn đầy biến động của showbiz Việt khi hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vòng lao lý. Từ hoa hậu, diễn viên, nhà thiết kế đến ca sĩ, rapper, các vụ việc liên tiếp gây xôn xao dư luận, đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm pháp lý và hình ảnh người của công chúng.

Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố

Vụ việc nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trong dư luận bởi Thùy Tiên từng được xem là một trong những hoa hậu có hình ảnh tích cực, sở hữu sức ảnh hưởng lớn và thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng.

Hệ quả pháp lý và xã hội đi kèm là hợp đồng quản lý giữa Thùy Tiên và Công ty Sen Vàng bị chấm dứt; bộ phim điện ảnh “Chốt đơn!” do cô đóng chính bị gỡ khỏi hệ thống rạp chiếu; đồng thời Thùy Tiên bị tước danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động nghệ thuật, quảng cáo và dự án cá nhân của người đẹp cũng bị tạm dừng hoặc hủy bỏ.

Ngày 19/11, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng” trong vụ án sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung kẹo Kera.

Nhà thiết kế Công Trí

Giới thời trang Việt rúng động trong năm 2025 khi nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan đến ma túy. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 23/6, Công an TP.HCM đã bắt quả tang Nguyễn Công Trí khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn, trong quá trình mở rộng điều tra một đường dây mua bán, sử dụng ma túy hoạt động qua mạng xã hội.

Nhà thiết kế Công Trí

Không chỉ là tên tuổi lớn trong ngành thời trang, Nguyễn Công Trí còn được ví như “anh cả làng mốt Việt” – người góp phần định hình bản sắc thời trang Việt Nam trên trường quốc tế. Anh từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Beyoncé, Rihanna, Katy Perry…Vì vậy, việc anh vướng vào ma túy không chỉ khiến giới chuyên môn bất ngờ mà còn làm công chúng sụp đổ niềm tin.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội – cho rằng: “Trường hợp của nhà thiết kế Công Trí gây chấn động không chỉ bởi anh là tên tuổi lớn trong làng thời trang Việt Nam, mà còn vì anh từng là niềm tự hào, người đưa hình ảnh thời trang Việt vươn ra quốc tế... Một cá nhân có tầm vóc như vậy mà vẫn không vượt qua được cám dỗ ma túy, cho thấy vấn đề không còn dừng lại ở đạo đức cá nhân, mà đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về một mặt tối, âm thầm len lỏi trong đời sống nghệ thuật”.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh

Năm 2025 đánh dấu biến cố lớn trong sự nghiệp của diễn viên, doanh nhân Trương Ngọc Ánh khi cô bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh theo Điều 175 Bộ luật Hình sự. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, bởi Trương Ngọc Ánh là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt suốt nhiều năm.

Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh từng được xem là một trong những nữ diễn viên tiêu biểu của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như “Đồng tiền xương máu”, “Áo lụa Hà Đông”, “Hương Ga”,… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn tham gia lĩnh vực kinh doanh và giữ vai trò lãnh đạo tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Việc chuyển hướng sang kinh doanh từng được xem là bước đi mở rộng hoạt động nghề nghiệp của nữ diễn viên.

Trương Ngọc Ánh từng được xem là một trong những nữ diễn viên tiêu biểu của màn ảnh Việt

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2024–2025, Trương Ngọc Ánh liên tiếp đối mặt với nhiều rắc rối liên quan đến tài chính và tranh chấp dân sự. Những ồn ào này dần đẩy nữ diễn viên vào vòng xoáy kiện tụng, trước khi cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu hình sự và tiến hành các biện pháp tố tụng theo quy định pháp luật.

DJ Ngân 98, nhạc sĩ Lương Bằng Quang

Lĩnh vực giải trí tiếp tục xôn xao khi Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) và nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị khởi tố trong vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm với quy mô lớn. Các sản phẩm được quảng bá là thực phẩm hỗ trợ giảm cân, tăng cường sinh lý, tiêu thụ chủ yếu qua mạng xã hội, với doanh thu được xác định lên tới hàng trăm tỷ đồng.

DJ Ngân 98

Nhạc sĩ Lương Bằng Quang

Sau khi vụ việc bị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra từ tháng 7/2024, đến ngày 13/10/2025, Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Ngân 98 về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Quá trình điều tra xác định Ngân 98 giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo hoạt động sản xuất và phân phối các sản phẩm giả, trong đó công ty mẹ do mẹ ruột của Ngân 98 đứng tên pháp lý.

Đến ngày 23/10/2025, vụ án tiếp tục có diễn biến mới khi cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội “Đưa hối lộ” đối với Ngân 98 và khởi tố Lương Bằng Quang cùng tội danh. Theo kết quả điều tra, cặp đôi này bị cáo buộc đã đưa 8 tỷ đồng cho một người quen tên Lê Sỹ Cường nhằm tìm cách “chạy án” sau khi vụ việc bị phát hiện. Lê Sỹ Cường sau đó bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”, còn Lương Bằng Quang và Cường đều bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ nhiều tài sản liên quan như sổ đỏ, sổ tiết kiệm và ô tô. Vụ án hiện vẫn đang được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan.

Rapper Bình “Gold”

Cuối tháng 7/2025, rapper Vũ Xuân Bình (nghệ danh Bình “Gold”) bị bắt giữ để điều tra hành vi cướp tài sản, tiếp tục bổ sung vào danh sách nghệ sĩ vướng lao lý trong năm. Chiều 26/7, Công an TP Hà Nội xác nhận đã bắt giữ Vũ Xuân Bình (SN 1997) sau khi tiếp nhận trình báo của một lái xe taxi về việc bị đối tượng đe dọa, chiếm đoạt phương tiện cùng tài sản cá nhân trên tuyến đường Vành đai 3. Lực lượng chức năng đã thu hồi xe taxi và các tài sản liên quan; qua kiểm tra, Bình “Gold” được xác định dương tính với chất ma túy.

Rapper Bình "Gold"

Bình “Gold” từng được biết đến trong giới rap underground, gây chú ý trên mạng xã hội với các sản phẩm âm nhạc có nội dung gây tranh cãi, thu hút lượng lớn lượt xem nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước vụ việc bị bắt, rapper này từng bị lực lượng chức năng xử lý liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nhìn lại năm 2025, hàng loạt vụ việc liên quan đến nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng lao lý đã tạo nên một bức tranh nhiều gam màu tối của showbiz Việt. Các sự việc diễn ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ quảng cáo, kinh doanh, quản lý tài chính đến hành vi vi phạm pháp luật hình sự, cho thấy ranh giới mong manh giữa hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và trách nhiệm pháp lý. Khi sức ảnh hưởng của người nổi tiếng ngày càng lớn, những vụ việc này không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến niềm tin của công chúng và môi trường giải trí nói chung.

