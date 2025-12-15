Phát hiện gần 2 tấn lòng lợn nấm mốc, không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào hồi 17h ngày 12/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Công an phường Móng Cái 2 phát hiện phía trong sân nhà người dân trên đường Trần Hưng Đạo thuộc tổ 8, khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2 có đặt nhiều thùng cát tông xếp chồng lên nhau, nhận thấy dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra chị P.T.T (SN 1991) khai nhận là chủ sở hữu của số hàng nói trên. Qua kiểm tra phát hiện phía trong có tổng số 1.680 kilogam lòng lợn đã qua sơ chế, đang có dấu hiệu nấm mốc, được đóng vào trong 168 thùng cát tông, loại 10 kilogam/thùng.

Lực lượng Công an phát hiện gần 2 tấn lòng lợn đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Do chị T. không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng nói trên nên tổ công tác tiến hành lập biên bản và yêu cầu chị T. đưa toàn bộ hàng hóa về trụ sở Công an phường Móng Cái 2 để tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

