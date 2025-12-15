Cách giảm giá mới của các hãng xe ở Việt Nam: Cắt trang bị thành bản giá rẻ

Cắt trang bị là một trong những xu hướng nổi bật của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 - Ảnh: Đại lý

Trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam xuất hiện một xu hướng “giảm giá” mới. Nhiều hãng xe bổ sung các phiên bản giá rẻ bằng cách lược bớt trang bị so với bản cao hơn.

Thay vì giảm giá trực tiếp hay áp dụng các chương trình khuyến mãi ngắn hạn, các nhà sản xuất tái cấu trúc danh mục sản phẩm nhằm hạ giá khởi điểm, qua đó mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh sức mua phục hồi chậm và mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Điểm chung của các phiên bản này là cách tiếp cận thận trọng. Các hãng không thay đổi kết cấu khung gầm, động cơ hay các yếu tố an toàn cốt lõi, chủ yếu cắt giảm những trang bị tiện nghi hoặc công nghệ bổ trợ.

Cách làm này giúp giữ nguyên khả năng vận hành và độ bền, đồng thời tạo ra khoảng chênh lệch giá đủ lớn so với các phiên bản cao hơn.

Toyota Innova Cross 2.0G

Toyota Innova Cross là một trong những mẫu xe mới nhất được áp dụng chiến lược “cắt giảm trang bị” để bổ sung phiên bản tiêu chuẩn với giá khởi điểm thấp hơn. Cụ thể, Innova Cross 2.0G có giá 730 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 825 triệu đồng của bản 2.0V.

So với bản tiêu chuẩn trước đó, Innova Cross 2.0G có mâm và màn nhỏ hơn - Ảnh: Đại lý

So với phiên bản 2.0V, bản 2.0G sử dụng bộ mâm nhỏ hơn 1inch, hệ thống đèn vẫn là LED nhưng được tinh giản, màn hình sau vô lăng có kích thước nhỏ hơn, màn hình giải trí trung tâm giảm xuống còn 8inch.

Dù vậy, phiên bản này vẫn dùng động cơ 2.0L với bản cao hơn. Một số trang bị quan trọng vẫn được giữ lại, gồm phanh tay điện tử, điều hòa tự động, cảm biến trước/sau và hệ thống 6 túi khí.

Kia Sonet 1.5 AT

Từ tháng 9, Kia Sonet được bổ sung phiên bản 1.5 AT tiêu chuẩn với giá 499 triệu đồng, trở thành biến thể có giá thấp nhất của dòng xe này.

Kia Sonet 1.5 AT sử dụng chìa khóa cơ, điều hòa chỉnh cơ, không còn cảm biến lùi - Ảnh: Đại lý

So với bản Deluxe trước đây, ngoại thất gần như không thay đổi, với đèn chiếu sáng halogen, mâm 16inch hai tông màu, đèn định vị ban ngày và đèn hậu LED, cùng gương chiếu hậu chỉnh gập điện.

Bên trong, xe sử dụng chìa khóa cơ thay cho nút bấm khởi động, đồng nghĩa với việc loại bỏ tính năng đề nổ từ xa. Xe vẫn được trang bị màn hình giải trí trung tâm 8inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, trong khi hệ thống điều hòa chuyển sang dạng chỉnh cơ.

Ở khía cạnh an toàn, phiên bản này không còn cảm biến lùi. Các trang bị còn lại gồm cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 2 túi khí.

Lynk & Co 06 Core Plus

Hồi tháng 7, Lynk & Co 06 được bổ sung phiên bản Core Plus với giá niêm yết 679 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với bản Hyper Pro. Với khách mua sớm, mức ưu đãi 20 triệu đồng giúp giá bán thực tế giảm xuống còn 659 triệu đồng.

Lynk & Co 06 Core Plus lược bớt khá nhiều trang bị so với Hyper Pro - Ảnh: Đại lý

Core Plus cắt giảm đáng kể trang bị nhằm hạ giá. Đáng chú ý nhất là loại bỏ gói hỗ trợ lái ADAS, gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và đèn chiếu sáng thích ứng.

Ngoài ra mẫu xe này không còn camera 360 độ, gạt mưa tự động, mở khóa thông minh, sưởi gương, điều hòa hai vùng và tùy chọn ngoại thất hai tông màu.

Lynk & Co 01 Hyper

Hồi tháng 8, Lynk & Co 01 được bổ sung phiên bản Hyper tiêu chuẩn với giá niêm yết 919 triệu đồng, thấp hơn 80 triệu đồng so với bản Hyper Pro.

So với phiên bản cao cấp, Lynk & Co 01 Hyper dễ nhận biết qua bộ mâm 19inch thay cho loại 20inch và đèn LED không còn chức năng thích ứng.

Bên trong, xe lược bớt nhiều tiện nghi như ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ, các tính năng sưởi, làm mát, nhớ ghế, đèn trang trí nội thất và kính cách âm hàng ghế trước. Hệ thống âm thanh giảm xuống còn 8 loa thường.

Ở khía cạnh an toàn, bản Hyper cắt giảm một số tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động và cảnh báo lệch làn. Dù vậy, xe vẫn duy trì các công nghệ ADAS cốt lõi gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và hỗ trợ lái khi ùn tắc.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là phiên bản có giá thấp nhất của C5. Mẫu xe này có giá 539 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với bản Premium và 130 triệu đồng so với bản Flagship.

Bản Luxury sử dụng đèn chiếu sáng halogen, mâm 17inch và đèn hậu LED, trong khi thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách thể thao tương tự các phiên bản cao hơn.

Bên trong, nội thất duy trì ngôn ngữ thiết kế hiện đại với cụm màn hình kép 10,25inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Về an toàn, trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn dừng ở mức cơ bản, không có các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Omoda C5 Luxury có giá cách biệt bản cao nhất tới 130 triệu đồng - Ảnh: Omoda & Jaecoo

Từ góc độ thị trường, việc nhiều hãng xe cùng lựa chọn hạ giá khởi điểm thông qua việc bổ sung các phiên bản “cắt bớt trang bị” cho thấy cạnh tranh đang dịch chuyển từ khuyến mãi ngắn hạn sang cấu trúc sản phẩm.

Trong bối cảnh lượng xe mới liên tục gia tăng, mức giá dễ tiếp cận ngay trên bảng niêm yết trở thành lợi thế quan trọng để thu hút khách hàng đến showroom.

Các phiên bản giá thấp đóng vai trò như “điểm vào”, giúp người mua tiếp cận thương hiệu, từ đó tạo dư địa cho bán chéo hoặc nâng cấp lên các phiên bản cao hơn.

Tuy nhiên chiến lược này cũng đặt ra không ít băn khoăn. Việc cắt giảm trang bị có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng nếu sự khác biệt giữa các phiên bản không được truyền thông rõ ràng.

Bên cạnh đó, khoảng cách trang bị quá lớn giữa bản tiêu chuẩn và bản cao cấp dễ tạo cảm giác phân tầng rõ rệt, trong khi giá trị bán lại của các phiên bản thấp hơn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ