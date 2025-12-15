Nhà phố 'bọc lưới thép' khác lạ giữa đô thị tại TP HCM

Nằm trên khu đất 70m² lệch góc so với trục đường chính, A.K Home tọa lạc trong một khu dân cư yên tĩnh, nhiều cây xanh tại TP HCM. Ảnh: Quang Dam
Gia chủ mong muốn một ngôi nhà giản dị, kín đáo nhưng có cá tính – một nơi để trở về và hòa vào nhịp sống khu phố, thay vì phô trương. Ảnh: Quang Dam
Dựa trên hình khối bất thường của khu đất, kiến trúc sư đã tạo ra mặt tiền lùi vào được tạo thành từ các mặt phẳng so le, sử dụng các đường chéo làm ngôn ngữ hình ảnh chủ đạo. Ảnh: Quang Dam
Khối nhà dần lùi vào trong, cho phép ánh sáng len lỏi vào mọi góc bên trong. Ảnh: Quang Dam
Với cấu trúc lệch tầng, ngôi nhà tạo sự linh hoạt trong không gian, đồng thời tăng cường thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Ảnh: Quang Dam
Tầng trệt được dành riêng cho bếp, khu vực ăn uống và chỗ đậu xe. Ảnh: Quang Dam
Phía sau nhà mở ra một vùng đệm xanh mang ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Quang Dam
Tầng lửng là phòng khách và được kết nối bằng cầu thang cong, mang đến sự chuyển động mềm mại cho không gian. Ảnh: Quang Dam
Điểm nhấn là khoảng hở cuối nhà – xử lý như một giếng trời ngang, vừa lấy sáng, vừa hút gió tự nhiên. Ảnh: Quang Dam
Căn bếp ấm cúng, tràn ngập ánh nắng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Ảnh: Quang Dam
Tầng ba gồm 2 phòng ngủ, có vệ sinh riêng và ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Quang Dam
Mặt tiền phủ lưới thép giúp chắn nhìn trực diện từ tuyến đường nhỏ và giảm bức xạ nắng cho sân trước. Ảnh: Quang Dam
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn