Việt Nam có loại vỏ cây mùi thơm lừng, là thuốc quý nhưng ít người biết tận dụng

Chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Quế chứa một lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quế có hoạt tính chống oxy hóa cao hơn nhiều loại siêu thực phẩm khác, giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính do stress oxy hóa.

Đặc tính chống viêm

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, quế cũng sở hữu đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Viêm mãn tính là nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Việc tiêu thụ quế có thể giúp cơ thể kiểm soát và giảm bớt tình trạng viêm không mong muốn, từ đó hỗ trợ quá trình phục hồi và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Quế có nhiều ở Việt Nam lại cực tốt cho sức khỏe. (Ảnh: 88 Acres)

Giúp kiểm soát đường huyết

Quế nổi tiếng với khả năng hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu. Nó hoạt động bằng cách bắt chước hormone insulin và tăng độ nhạy của các tế bào với insulin. Điều này giúp glucose (đường) di chuyển từ máu vào các tế bào để tạo năng lượng hiệu quả hơn, dẫn đến việc giảm đáng kể lượng đường huyết, đặc biệt hữu ích cho người mắc bệnh tiểu đường type 2.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Quế có khả năng cải thiện các yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim. Việc bổ sung quế có thể giúp giảm tổng lượng cholesterol, giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu) và triglyceride, đồng thời duy trì mức cholesterol HDL (cholesterol tốt) ổn định. Những tác động này góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Có khả năng kháng khuẩn và kháng nấm

Hoạt chất chính trong quế, cinnamaldehyde, mang lại hương thơm đặc trưng và có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Quế có thể ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây hại và nấm, bao gồm cả các loại nấm men kháng thuốc, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng.

Bảo vệ sức khỏe não bộ

Các hợp chất trong quế đã cho thấy tiềm năng trong việc bảo vệ tế bào thần kinh và hỗ trợ sức khỏe não bộ. Nghiên cứu cho thấy quế có thể giúp ngăn chặn sự tích tụ của một protein liên quan đến bệnh Alzheimer, và bảo vệ các tế bào sản xuất dopamine, vốn bị tổn thương trong bệnh Parkinson.

Giảm sự phát triển của tế bào ung thư

Trong các nghiên cứu ống nghiệm, chiết xuất quế đã thể hiện đặc tính chống ung thư bằng cách làm giảm sự phát triển và sinh sản của tế bào ung thư. Quế có thể kích hoạt quá trình tự hủy (apoptosis) của tế bào ung thư và ngăn chặn sự hình thành các mạch máu mới nuôi khối u.

Nó có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Một số loại gia vị, bao gồm quế, có đặc tính prebiotic. Ăn quế thường xuyên có thể giúp khôi phục sự cân bằng vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và giảm các vấn đề về tiêu hóa. Một đường ruột khỏe mạnh với đa dạng vi khuẩn có lợi chính là chìa khóa để cơ thể hoạt động hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn