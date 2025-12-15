Lê Bống vấp tranh cãi vì khóc

Tuần qua, Lê Bống (sinh năm 1995) đón nhận làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn từ clip ghi lại cảnh đọc sách được đăng tải vào ngày 11/12 của TikToker này.

Cụ thể, trong video, Lê Bống khóc nức nở khi đọc cuốn Người Đua Diều. Ở phần chú thích, cô cũng ghi một câu đáng nhớ trong tác phẩm: “For you, a thousand times over” (tạm dịch: “Vì cậu, cả ngàn lần rồi!”).

Clip hiện thu về gần 5 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra ở phía dưới phần bình luận.

Một bộ phận người dùng lên tiếng chỉ trích Lê Bống là “diễn xuất” hay “làm màu”. Loạt hành động, bao gồm đọc sách, dựng máy quay và khóc, được cho là mang tính trình diễn, thiếu tính chân thực, phục vụ mục đích sáng tạo nội dung.

Ở chiều ngược lại, một số nhanh chóng bảo vệ TikToker này, cho rằng cuốn sách thực sự xúc động, đặc biệt là câu thoại trên. Vì thế, việc khóc khi đọc những dòng này là điều bình thường.

Lê Bống gây tranh cãi, bị đánh giá là "diễn xuất" khi đặt máy quay ghi lại cảnh vừa đọc sách vừa khóc. Ảnh: @lebong95.

Tuy nhiên, Lê Bống không chỉ nhận về làn sóng phẫn nộ vì clip trên. Cô còn bị cho là “làm màu” khi thường xuyên đăng tải nội dung, đưa ra ý kiến sáo rỗng, thiếu thực tế.

Ví dụ, TikToker sở hữu hơn 10 triệu lượt theo dõi gây tranh cãi vì phát ngôn: “Tối nào cũng ôm một quyển sách đi ngủ”. Cô bị đánh giá là “làm lố” khi chia sẻ thói quen trên.

Đáng chú ý, Lê Bống không phải người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đầu tiên bị chỉ trích vì đăng tải nội dung mang tính trình diễn trong năm nay. Trước đó, hồi đầu tháng 7, Lê Hà Trúc (sinh năm 1996) cũng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Ồn ào bắt đầu từ một bài đăng trên nền tảng Threads, bàn về thái độ, cách ứng xử của Hà Trúc với người theo dõi. Hình ảnh hoàn hảo quá mức của cô trên mạng xã hội bị cho là phi thực tế. Những nhận xét như “gồng” hay “làm màu” được cộng đồng mạng dành cho vợ của cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt.

Lê Hà Trúc còn bị cho là thường xuyên đáp trả, có thái độ bất lịch sự trước những lời nhận xét, góp ý từ phía khán giả. Cô nhiều lần xóa bình luận, chặn, thậm chí tranh cãi với người theo dõi.

Ngoài ra, một số ý kiến còn chỉ trích thái độ làm việc của Hà Trúc với nhãn hàng. Cô bị nhận xét là thích nổi bật khi tham gia sự kiện, đòi hỏi khi kết hợp với một số thương hiệu.

Cuối cùng, sự việc bó hoa cưới được Lê Hà Trúc giới thiệu là do bạn thân thực hiện thực tế thuộc về một tiệm hoa tại TP.HCM cũng gây thất vọng. Sau đó, bạn thân của cô phải lên tiếng giải thích về vụ việc.

Lời xin lỗi vào ngày 16/7 của cô không nhận được sự đồng tình, cảm thông, thậm chí góp phần khiến số lượng người theo dõi tiếp tục giảm. Sau một thời gian “ở ẩn”, cô hoạt động trở lại trên mạng xã hội vào đầu tháng 10.

Lê Hà Trúc cũng gây khó chịu vì xây dựng nội dung, hình tượng hoàn hảo đến mức phi thực tế trên MXH. Ảnh: @lehatruc.

Cùng với đó, YouTuber Thạch Trang (sinh năm 1998) cũng nhận về ý kiến chỉ trích tương tự. Nội dung mang tính chất “chữa lành” của cô không còn được đón nhận sau loạt lùm xùm trong năm nay.

Cộng đồng mạng bắt đầu đánh giá các vlog của cô mang tính chất trình diễn, không thể hiện sự chân thành, tạo cảm giác sắp đặt. Hình tượng “nàng thơ” vốn giúp Thạch Trang thu hút người theo dõi nay lại liên tục gây khó chịu.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn