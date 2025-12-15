Giữ pin iPhone ở mức giới hạn sạc 80% có giúp kéo dài tuổi thọ pin?

Tính năng giới hạn sạc trên iPhone chỉ thực sự hữu ích cho những người cần sạc điện thoại liên tục trong thời gian dài. Còn đối với những người thường xuyên sạc pin vào ban đêm hoặc khi pin yếu, việc cố gắng duy trì mức pin 80% có thể dẫn đến tình trạng hao pin nhanh hơn

Giới hạn sạc pin iPhone 80% không hiệu quả cho mọi đối tượng người dùng.

Các trải nghiệm thực tế cho thấy, việc để pin cạn kiệt rồi sạc lại có thể gây hại cho điện thoại hơn là giữ pin ở mức cao. Thay vào đó, chìa khóa để kéo dài tuổi thọ pin là giảm số chu kỳ sạc: càng ít chu kỳ sạc, pin sẽ càng bền lâu. Ngoài ra, nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin, nhưng không có yếu tố nào tác động mạnh mẽ bằng chu kỳ sạc đầy đủ.

Một video nghiên cứu gần đây đã phân tích tác động của việc sạc, sạc không dây và nhiệt độ lên pin iPhone. Trong đó, iPhone 14 và 15, đặc biệt là các mẫu Pro, thường trở nên nóng khi sạc không dây, có thể dẫn đến thời lượng pin kém. Tuy nhiên, các mẫu iPhone 16 và 17 dường như đã khắc phục vấn đề này, với khả năng sạc không dây nhanh hơn mà không bị nóng.

Trải nghiệm từ nhiều người đã từng thử nghiệm giới hạn sạc pin ở mức 80% trong 2 năm cho thấy, chúng thực sự không đạt được kết quả tốt. Trừ khi người dùng cần cắm sạc điện thoại liên tục, việc đặt giới hạn sạc pin là không nên. Nếu điện thoại thường xuyên được cắm sạc, việc đặt giới hạn sạc có thể có lợi.

Tùy theo nhu cầu sử dụng mà người dùng nên quyết định có đặt giới hạn sạc pin iPhone hay không

Được biết, một phần sự nhầm lẫn này xuất phát từ trang hỗ trợ của Apple khi công ty cung cấp mục có nội dung “Cải thiện tuổi thọ pin với Giới hạn sạc”. Mặc dù điều này đúng, nhưng không áp dụng cho tất cả mọi người. Để áp dụng giới hạn sạc, người dùng cần tắt tính năng “Tối ưu hóa sạc pin”, nhưng điều này có thể làm tăng sự hao mòn của pin và giảm tuổi thọ pin.

Đáng buồn, thông tin này không được Apple nhấn mạnh rõ ràng như những cảnh báo khác. Rõ ràng, Apple cần làm rõ hơn trên trang hỗ trợ để người dùng không tự ý đặt giới hạn sạc mà không có lý do chính đáng.

