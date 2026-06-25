UBND tỉnh nghe và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành phiên họp

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung gồm: Dự thảo Quyết định quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường; quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Phương án tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh; Dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu tối đa và cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ tuyển sinh, các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Đề án về “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030”; Phương án đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Nghệ An; Dự thảo Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 đến nay.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trình bày dự thảo Phương án tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung trình bày dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn báo cáo nội dung về việc rút kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm số 33/2025/HC-ST ngày 21/8/2025 của Toà án nhân dân tỉnh

Phiên họp cũng cho ý kiến về việc thu hồi khoáng sản trong phạm vi Dự án trạm nghiền xi măng Sông Lam tại xã Hải Lộc; Về việc chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất Công ty TNHH Thành Đạt Land Nghệ An đang quản lý, sử dụng tại phường Trường Vinh; Về việc chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Long Thịnh đang quản lý, sử dụng tại phường Vinh Phú. Kết quả rà soát dự án khu resort Bắc Đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò. Đồng thời, cho ý kiến về việc rút kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm số 33/2025/HC-ST ngày 21/8/2025 của Toà án nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho ý kiến vào các nội dung dự thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho ý kiến vào các nội dung dự thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho ý kiến vào nội dung về việc rút kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm số 33/2025/HC-ST ngày 21/8/2025 của Toà án nhân dân tỉnh

Tiếp đó, UBND tỉnh đã cho ý kiến dự thảo Đề án Xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030. Theo đó, Nghệ An bước vào cuộc đua hạ tầng số với những lợi thế địa - kinh tế và xã hội vô cùng to lớn. Nguồn tài nguyên dữ liệu khổng lồ từ dân cư, đất đai, doanh nghiệp, y tế, giáo dục... chính là “nhiên liệu” lý tưởng cho các mô hình AI chuyên dụng. Ngoài ra, hệ thống đào tạo với trọng tâm là Đại học Vinh cùng nguồn nhân lực trẻ, hiếu học là bệ phóng vững chắc để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ số bền vững.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Trong Phú trình bày dự thảo Đề án Xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030

Mặc dù Nghệ An đã phủ rộng hạ tầng viễn thông và đưa vào khai thác nhiều hệ thống dùng chung, song hạ tầng dữ liệu hiện vẫn còn phân tán và mang tính chất độc lập tại từng Sở, ngành; thiếu chuẩn hóa và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin khi không có hạ tầng dự phòng, khôi phục thảm họa tập trung.

Việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu tỉnh được xem là giải pháp nhằm loại bỏ rào cản địa lý và thủ tục trung gian trong mô hình chính quyền hai cấp. Hệ thống sẽ áp dụng kiến trúc tiên tiến Data Lakehouse để quy tụ, làm sạch và vận hành dòng chảy dữ liệu theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống”. Đặc biệt, việc làm chủ hạ tầng tại chỗ giúp Nghệ An giảm sự phụ thuộc vào các đám mây quốc tế, tối ưu hóa chi phí dài hạn và bảo đảm tuyệt đối chủ quyền dữ liệu cũng như an ninh mạng.

Đề án thực hiện trong 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026 - 2028), tập trung hình thành Kho dữ liệu dùng chung; kết nối, tích hợp tối thiểu 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Triển khai nền tảng Cloud dùng chung phục vụ 100% cơ quan nhà nước và thí điểm các ứng dụng AI trong quản lý điều hành. Đồng thời, phát hành các bảng điều khiển số (Dashboard) thời gian thực phục vụ chỉ đạo thông minh của Lãnh đạo tỉnh.

Giai đoạn 2 (2028 - 2030), bứt phá xây dựng tổ hợp hạ tầng số quy mô vùng với 04 Hợp phần cốt lõi. Đến năm 2030, Nghệ An đặt mục tiêu 100% dữ liệu dùng chung được quản lý tập trung và 100% hệ thống thông tin dùng chung được triển khai trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu mới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trình bày dự thảo Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 đến nay

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã cho ý kiến dự thảo Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 đến nay. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 289 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, bao gồm 57 giấy phép do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp và 232 giấy phép do UBND tỉnh cấp. Trong đó, có 60 giấy phép khai thác cát, sỏi và 49 giấy phép khai thác đất san lấp; còn 54 giấy phép đang dừng hoạt động hoặc chưa hoạt động.

Toàn tỉnh có 05 dự án nhà máy xi măng với tổng sản lượng thiết kế đạt 7,8 triệu tấn/năm; có 32 cơ sở, dự án với công suất thiết kế 5,05 triệu tấn, sản lượng nghiền thực tế đạt khoảng 2,4 triệu tấn/năm; có 155 cơ sở, xưởng; có 27 nhà máy với tổng công suất thiết kế trên 700 triệu viên/năm.

Từ năm 2021 đến hết tháng 5/2026, lĩnh vực khoáng sản đã đóng góp cho ngân sách tỉnh tổng cộng hơn 6.323 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến ngày 16/6/2026, tỉnh đã tham mưu cấp 83 Giấy phép thăm dò và 93 Giấy phép khai thác khoáng sản. Công tác đấu giá quyền khai thác cũng được đẩy mạnh; từ năm 2019 đến cuối năm 2025, tỉnh phê duyệt 117 khu vực đấu giá (diện tích 1.126,43 ha), trong đó đã đấu giá thành công 93 khu vực. Quy hoạch khoáng sản thời kỳ 2021–2030 cũng đã được tích hợp đồng bộ vào Quy hoạch tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra và đấu tranh với vi phạm được thực hiện quyết liệt. Từ năm 2020 đến nay, các đoàn kiểm tra của Trung ương và địa phương đã tiến hành kiểm tra 139 tổ chức, xử phạt tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 175 vụ với 190 đối tượng vi phạm; xử phạt hành chính hơn 4,1 tỷ đồng; tạm giữ/tịch thu 38 thuyền máy, 34 máy đào, 67 xe ô tô và 70.000 tấn khoáng sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quản lý khoáng sản tại Nghệ An vẫn gặp không ít khó khăn. Tỉnh Nghệ An đề xuất Chính phủ và các Bộ, ngành chỉ đạo sửa đổi, hợp nhất các Luật và Nghị định liên quan để các cơ quan địa phương dễ dàng cập nhật, thực hiện; đề nghị ban hành Nghị định riêng biệt cho việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản do tính chất đặc thù. Cần có cơ chế cấp mỏ dã chiến riêng cho khoáng sản nhóm IV theo hướng đơn giản hóa thủ tục đăng ký, không cần cấp Giấy phép khai thác. Cho phép xem vùng nguyên liệu như một hạng mục của các dự án đầu tư công trọng điểm ngay từ bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi…

Thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu toàn diện các ý kiến đóng góp, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các nội dung trình. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, văn bản sau khi chỉnh sửa phải đảm bảo tính cô đọng, chặt chẽ, sát với tình hình thực tế của địa phương và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn