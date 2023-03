UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2023

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 02 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 2/2023; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I ước đạt 7,5 - 8%

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II/2023

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang cho biết: Trong quý I/2023, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2023, xây dựng kịch bản tăng trưởng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 7,5 - 8%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 4.467 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán, bằng 90,9% so với cùng kỳ năm 2022. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.016 tỷ đồng, đạt 21,2% dự toán.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3 ước tăng 7,09% so với cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đầu năm ước tăng 5,81% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực quý I ước đạt tăng khá so với cùng kỳ.

Công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được triển khai kịp thời ngay khi có quyết định giao vốn của Trung ương. UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 20/3/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 282,702 tỷ đồng, đạt 5,06%.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong quý I, đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực triển khai các nội dung xây dựng NTM; tập trung phát động phong trào thi đua xây dựng NTM năm 2023; đã hoàn thiện hồ sơ cho 02 huyện Diễn Châu và Đô Lương đạt chuẩn NTM trình Bộ NN&PTNT và Văn phòng Điều phối NTM Trung ương thẩm định.

Các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện Kế hoạch 06/KH-UBND ngày 05/01/2023 về phát triển du lịch Nghệ An năm 2023 ngay từ đầu năm. Tổng 03 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch ước đạt 1.900 nghìn lượt bằng 181% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.460 tỷ đồng, bằng 306,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường. Tính đến ngày 20/3/2023, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 30 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.937,9 tỷ đồng; điều chỉnh 21 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 09 dự án (tăng 497,9 tỷ đồng); tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 5.435,8 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi động viên người có công, gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với kinh phí trên 210.935,31 triệu đồng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 đảm bảo thực chất, hiệu quả trong việc tham mưu văn bản, tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thanh tra tiếp tục được triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ theo kế hoạch, tập trung những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm mà dư luận quan tâm. Tổ chức tốt việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị cần rà soát lại các thủ tục đảm bảo chặt chẽ trong khai thác các mỏ khoáng sản

Tại phiên họp, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị đã báo cáo những kết quả đạt được trong tháng 2. Đồng thời, đề xuất các nội dung gồm: Tập trung các hoạt động xúc tiến quảng bá, thu hút khách du lịch; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người lao động trong từng lĩnh vực; triển khai các Nghị quyết HĐND về phát triển vùng nguyên liệu...

Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là tăng trưởng trong khoảng 7,5 – 8%; khu vực dịch vụ có sự phục hồi, tăng trưởng tốt, ước đạt 11 – 12%... Thu ngân sách đạt tiệm cận so với kịch bản. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều hoạt động, đặc biệt lĩnh vực an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người nghèo đạt kết quả cao...

Chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc cần phải khắc phục, theo Chủ tịch UBND tỉnh thu ngân sách có 10 khoản không đạt; giải ngân vốn đầu tư công kết quả còn rất khiêm tốn, hết quý I chỉ đạt đạt 5,06%. Tình trạng cán bộ, công chức vi phạm pháp luật còn xảy ra...

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương phải phát huy trách nhiệm, nỗ lực cao hơn, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, có sự phối hợp hiệu quả, nhuần nhuyễn để giải quyết công việc nhanh hơn, nhịp nhàng hơn. Trong đó, ngành Công Thương tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2023; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường mới. Ngành NN&PTNT tập trung điều hành sản xuất nông nghiệp, quan tâm triển khai phương án chống hạn cho cây trồng, đảm bảo sản xuất.

Về những nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&ĐT tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung; hoàn thành trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình HĐND tỉnh thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai xây dựng báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đôn đốc tập trung thực hiện 05 công trình trọng điểm theo Kết luận của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh ngành Giao thông vận tải.

Khu công nghiệp (KCN) Thọ Lộc hiện đang triển khai các thủ tục chuẩn bị khởi công dự án; Dự án KCN Hoàng Mai II đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Nhấn mạnh đây là các KCN tỉnh kỳ vọng để có thể thu hút được đầu tư, các dự án lớn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

Về thu chi ngân sách và đầu tư công, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; tiến hành rà soát các khoản thu ngân sách nhà nước, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác thu nộp thuế. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán giao.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương dành sự quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là người đứng đầu; phối hợp và giải ngân vốn đầu tư công đạt chỉ tiêu; cần phân công, giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương, các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, yêu cầu về thời gian thực hiện. Các địa phương cần quản lý các thủ tục vừa đảm bảo đúng, chặt chẽ vừa đáp ứng được tiến độ đề ra. Thực hiện rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân cả năm của từng dự án, có phương án đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, điều chuyển vốn kịp thời.

Liên quan đến lĩnh vực văn hóa – xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần phát huy kết quả trong thời gian qua, quan tâm triển khai Chương trình hỗ trợ nhà cho người nghèo đạt hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đề ra. Ngành Y tế theo dõi, chủ động kiểm soát dịch bệnh; tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn về đấu thầu mua sắm, trang thiết bị vật tư. Ngành Giáo dục tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình năm học 2022-2023. Ngành LĐTB&XH tiếp tục quan tâm đánh giá nhu cầu kết nối việc làm, đánh giá tình hình việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo thực hiện các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Ngành Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động, sự kiện, ngày lễ lớn trong quý II/2023. Ngành Du lịch quan tâm đến công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch nhân kỳ nghỉ lễ để thu hút khách du lịch.

Về công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, không yêu cầu người dân xuất trình hộ khẩu, giấy tạm trú; tiếp tục lãnh đạo thực hiện Đề án 06 đạt hiệu quả. Quan tâm tập trung chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ý thức thái độ công chức, vừa kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, đồng thời động viên, khích lệ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức yên tâm công tác. Sở TT&TT chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tác giả: Oanh – Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn