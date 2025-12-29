UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2025

Tại phiên họp, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Văn Thành vừa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2025

Tại phiên họp, lãnh đạo 07 phường, xã đã báo cáo về những khó khăn liên quan đến việc đảm bảo hạ tầng để thực hiện công tác chuyển đổi số; việc đầu tư nâng cấp, xây dựng trụ sở làm việc; việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và số 10, hỗ trợ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do thiên tai; việc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai một số dự án trên địa bàn bàn; việc chỉnh trang đô thị để đón Tết Nguyên đán...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các phiên chuyên đề

Trước ý kiến của xã Châu Bình đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương xây dựng trụ sở mới cho Đảng ủy, HĐND và UBND xã, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Giám đốc Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng, nếu thực sự thiếu phòng làm việc thì xem xét phương án xây thêm hoặc sửa chữa, đảm bảo đúng chủ trương về nhà công vụ. Sau khi khảo sát, đoàn công tác phải báo cáo để tỉnh ra quyết định cuối cùng. Liên quan đến những hạn chế, vướng mắc, tồn tại trong triển khai dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp lên khảo sát thực trạng đời sống và tâm tư của nhân dân để tìm cách tháo gỡ, sau đó báo cáo UBND tỉnh để trình xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông qua HĐND tỉnh để có chủ trương, chính sách giải quyết cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu ý kiến

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo cụ thể về việc quản lý đất đai và quy hoạch, yêu cầu địa phương cấp xã phải xây dựng, bổ sung, cập nhật quy hoạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc bao phủ sóng viễn thông tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc phủ sóng liên quan mật thiết đến an ninh quốc gia, không thể để tình trạng các bản, xã vùng sâu vùng xa không có sóng. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, tổng hợp các vùng chưa có sóng để báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ lưu ý các địa phương trong việc cung cấp giống và phân bón để phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lưu ý một số nội dung trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Lễ, Tết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh lưu ý một số nội dung triển khai dự án điện năng; đề nghị các địa phương quan tâm đến thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình giảm nghèo bền vững

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Việt Dũng báo cáo tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Bạt Văn báo cáo công tác tuyển chọn công nhân nhập ngũ

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt đề nghị các địa phương tập trung khắc phục các công trình phòng chống bão lụt, hỗ trợ sản xuất; tập trung quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, điểm lại những kết quả nổi bật đạt được trong tháng 12 nói riêng và trong năm 2025 nói chung về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của các Sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lưu ý một số nội dung tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần phải xác định rõ nguyên nhân gây nên các điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ, nhất là trong thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn, vận hành chính quyền địa phương 02 cấp...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai kịp thời các Nghị quyết, Kế hoạch năm 2026 ngay từ đầu ăm. Trong đó, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán năm 2026 chậm nhất ngày 31/12/2025 phải hoàn thành; xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 theo từng quý để tập trung chỉ đạo; thành lập các tổ công tác chỉ đạo đôn đốc thực hiện. Các Sở, ngành phải chủ động rà soát chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao; bảo đảm chất lượng, tiến độ, không dồn việc vào cuối năm. Cùng với đó, tiếp tục tập trung triển khai 07 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ, Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 66 về xây dựng, thi hành pháp luật, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 70 về năng lượng, Nghị quyết số 71 về giáo dục, Nghị quyết số 72 về y tế.

Sở Nội vụ tham mưu công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bảo đảm tiến độ.

Về việc thực hiện các công trình trọng điểm, dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện các nội dung đã được đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận tại cuộc họp ngày 26/12/2025. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao tiến độ cụ thể cho từng dự án; đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo đối với các công trình, dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thu ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các Sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, phấn đấu đạt mức cao nhất. Sở Tài chính, Thuế tỉnh và các địa phương rà soát các khoản thu; tăng cường quản lý thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi.

Liên quan đến việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 02 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế; tham mưu tổ chức lại các Ban quản lý dự án.

Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đẩy nhanh sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công hiệu quả, tránh lãng phí. Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá hạ tầng chuyển đổi số cấp xã, kịp thời tham mưu giải pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý đến công tác chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, giao Sở Nội vụ tham mưu thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, người yếu thế... Đảm bảo công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tốt các chương trình văn hoá, nghệ thuật, lễ hội Xuân gắn với phát triển du lịch; chuẩn bị điều kiện tổ chức Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026. Phối hợp với tỉnh Cao Bằng tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thành tuyển dụng giáo viên công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.

Sở Y tế thực hiện các nội dung kết luận tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với ngành vào ngày 23/12/2025.

Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương triển khai phương án chỉnh trang đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết.

Sở Công Thương nắm bắt tình hình, kịp thời có giải pháp ổn định thị trường, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06. Trong đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá người đứng đầu.

Về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2026. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 theo đúng quy định...

Trong phiên làm việc chiều nay, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn