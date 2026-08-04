Cận cảnh vị trí triển khai dự án 2.510 tỷ nối Nghệ An – Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Dù gần Nghệ An, nhưng muốn di chuyển vào khu vực đô thị, người dân phải chạy hàng chục km lên cầu Bến Thuỷ 1, nếu không thì phải xuống cầu Cửa Hội rồi đi ngược lên. Vì vậy, khi nghe tin cầu Bến Thuỷ 3 sắp được xây dựng thì ai cũng vui mừng”.