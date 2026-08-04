Cận cảnh vị trí triển khai dự án 2.510 tỷ nối Nghệ An – Hà Tĩnh

Trong những năm qua, hệ thống kết nối giao thông giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua sông Lam từng bước được quan tâm đầu tư, trong đó có các cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 và cầu Cửa Hội. (Trong ảnh là cầu Bến Thuỷ 1 và Bến Thuỷ 2).
Tuy nhiên, khoảng cách giữa các công trình kết nối hiện hữu còn lớn (khoảng hơn 16 km giữa cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 với cầu Cửa Hội), dẫn đến việc phân bố lưu lượng giao thông chưa đồng đều, hạn chế khả năng kết nối trực tiếp giữa các khu vực đô thị, khu dân cư, khu du lịch, dịch vụ của hai tỉnh; chưa khai thác, phát huy đầy đủ tiềm năng phát triển liên kết vùng, giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch và mở rộng không gian đô thị.
Ngày 3/8, có mặt tại thôn Thống Nhất, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, phóng viên ghi nhận từ đây vào trung tâm tỉnh Hà Tĩnh đến tận hơn 60km, còn cách tỉnh Nghệ An chỉ một con sông. Vì vậy, chỉ trừ các thủ tục hành chính phải vào tỉnh, người dân xã Đan Hải đều sang Nghệ An giao thương buôn bán.
Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Dù gần Nghệ An, nhưng muốn di chuyển vào khu vực đô thị, người dân phải chạy hàng chục km lên cầu Bến Thuỷ 1, nếu không thì phải xuống cầu Cửa Hội rồi đi ngược lên. Vì vậy, khi nghe tin cầu Bến Thuỷ 3 sắp được xây dựng thì ai cũng vui mừng”.
Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường kết nối giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 3,5 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,3 km, rộng 23,5 m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính đề xuất sử dụng kết cấu cầu vòm thép.
Phần đường dẫn phía tỉnh Nghệ An dài khoảng 0,6 km, điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Còn phía tỉnh Hà Tĩnh dài khoảng 1,6km, điểm cuối giao với tuyến đường ven biển thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.
Tuyến và cầu dự kiến dài khoảng 1,25 km trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 2,25 km trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Do phần lớn chiều dài tuyến, khối lượng giải phóng mặt bằng và các hạng mục triển khai nằm trên địa bàn Hà Tĩnh, địa phương này được đề xuất làm cơ quan chủ quản dự án. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.510 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương dành cho các công trình trọng điểm, liên vùng.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã ký công văn gửi Bộ Tài chính khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thuỷ 3.
Việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 tại vị trí trung gian giữa cầu Bến Thủy 1 và cầu Cửa Hội sẽ bổ sung trục giao thông quan trọng, tạo sự kết nối thuận lợi, trực tiếp giữa các khu vực phát triển của hai tỉnh; đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, nâng cao năng lực khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến kết nối hiện hữu và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, không chỉ có ý nghĩa về giao thông, dự án còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối không gian phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ, văn hóa giữa hai địa phương; tạo điều kiện khai thác hiệu quả các giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử khu vực ven sông Lam, tăng cường liên kết giữa đô thị Vinh của tỉnh Nghệ An với vùng đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn