Lê Văn Gấu bị bắt, Trần Huỳnh Hồng Thương và Nguyễn Thị Ngọc Cẩm cũng lần lượt lộ diện

Ngày 3/8, Công an xã Đại Phước (thành phố Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 30/7, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đại Phước phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Gấu (sinh năm 1992, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện nay: ấp Phước Lý, xã Đại Phước, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4 gói chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Huỳnh Hồng Thương (sinh năm 1988) ngụ Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện nay ấp Phước Lý, xã Đại Phước và Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (sinh năm 1987) ngụ ấp Phú Đông, xã Đại Phước để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

3 đối tượng bị bắt. Ảnh: CACC.

Đồng thời, công an thu giữ 13 gói ma túy với tổng khối lượng khoảng 40 gram, 1 cân tiểu ly điện tử, 1 nỏ thủy tinh, 1 hộp quẹt gas, 1 kéo kim loại cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện ,Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự các đối tượng Lê Văn Gấu, Trần Huỳnh Hồng Thương và Nguyễn Thị Ngọc Cẩm để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn