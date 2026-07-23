Bộ Công an khảo sát về thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Nghệ An

Bộ Công an khảo sát trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An (ảnh Công an Nghệ An cung cấp)

Chiều 22/7, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát tại trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham dự cùng đoàn có các lãnh đạo công an các tỉnh Nghệ An; Hà Tĩnh; Thanh Hóa, Ninh Bình; cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Bộ Công an chủ động, tích cực triển khai hỗ trợ đối với người yếu thế, trẻ em bị bỏ rơi... góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.

Đại tá Phạm Hữu Trường- Phó giám đốc Công an Nghệ An phát biểu (ảnh Công an Nghệ An cung cấp)

Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch công tác công an bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Trong đó, chỉ đạo triển khai hết sức kỹ lưỡng, bài bản, nghiêm túc, khẩn trương chủ trương tổ chức các Trường Văn hóa Công an nhân dân.

Đến nay đã thành lập và bước đầu đi vào hoạt động từ năm học 2026 – 2027 các Trường Văn hóa CAND I tại Thái Nguyên, Trường Văn hóa CAND II tại Đăk Lăk và Trường Văn hóa CAND III tại Cần Thơ; nhằm nuôi, dạy, bảo đảm an toàn, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội công bằng trong phát triển, học tập, phấn đấu trở thành những công dân tốt; đóng góp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Theo chủ trương của Bộ Công an, trên cơ sở khảo sát đánh giá cơ sở vật chất của trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết quả khảo sát xã hội học bước đầu cho thấy nhu cầu học tập tương đối lớn; tỉnh Nghệ An có hệ thống giáo dục và nguồn nhân lực chuyên môn thuận lợi cho việc phối hợp xây dựng đội ngũ…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc về khảo sát thành lập Trường Văn hóa CAND tại Nghệ An (ảnh Công an Nghệ An cung cấp)

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thống nhất cao với chủ trương xây dựng Trường Văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời Phó Giám đốc Công an tỉnh đề xuất sớm được xác định cụ thể các cấp học, quy mô tuyển sinh, tỷ lệ nội trú, đối tượng và phạm vi tuyển sinh, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Công an Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ Công an, các cục nghiệp vụ tiếp tục khảo sát chi tiết, kiểm định, đánh giá công trình và hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện phương án cải tạo, đầu tư; phối hợp rà soát, chuẩn bị nguồn giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; đồng thời rà soát cán bộ Công an có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để tham gia các nhiệm vụ tại nhà trường…

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện; hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục.

Đồng thời, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để triển khai nhiệm vụ, sớm trình UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập trường vào đúng dịp 19/8 - ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; kịp thời khai giảng năm học mới 2026-2027.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn