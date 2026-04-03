UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Về phía Carlsberg Việt Nam có ông Andrew Khan – Tổng Giám đốc, Trưởng đoàn công tác và các thành viên liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đoàn công tác Carlsberg Việt Nam bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành và hợp tác chặt chẽ của chính quyền tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua.

Ông Andrew Khan –Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam phát biểu

Carlsberg Việt Nam khẳng định sự hiện diện của doanh nghiệp tại miền Trung nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tầm nhìn dài hạn và vai trò là một đối tác đáng tin cậy, Công ty chủ động đồng hành và hỗ trợ các sáng kiến về văn hóa, ẩm thực, du lịch và cộng đồng, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc địa phương, củng cố sự gắn kết xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của khu vực. Năm 2026, chương trình trọng điểm “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” đánh dấu năm thứ tám liên tiếp tạo ra các tác động tích cực. Tính đến năm 2025, chương trình đã cung cấp hơn 3,3 triệu m3 nước sạch cho gần 9.500 hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” suốt hơn một thập kỷ, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong những thời điểm thử thách, doanh nghiệp luôn chủ động sát cánh cùng cộng đồng. Những tháng cuối năm 2025, khi miền Trung phải đối mặt với một trong những đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong lịch sử, Carlsberg Việt Nam đã kịp thời đóng góp 1,5 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung…

Không chỉ dừng lại ở các sáng kiến phát triển bền vững, Carlsberg Việt Nam cùng với thương hiệu Huda tiếp tục đóng vai trò tích cực trong đời sống văn hóa – xã hội của miền Trung thông qua việc đồng hành lâu dài cùng các hoạt động cộng đồng, văn hóa và thể thao. Từ các lễ hội địa phương, sự kiện văn hóa đến các hoạt động thể thao phong trào, những chương trình này góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào vùng miền và gìn giữ bản sắc đặc trưng của mảnh đất miền Trung đậm tình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Carlsberg Việt Nam đã đề xuất các nội dung hợp tác trong năm 2026 gồm: Tiếp tục phối hợp với Báo và PT-TH Nghệ An tổ chức chương trình Nhịp cầu nhân ái nhằm hỗ trợ cho các đối tượng/gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trao quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo; Triển khai thực hiện dự án cung cấp nước sạch cho người dân tại một số xã trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức Chương trình Countdown – Chào năm mới 2027; phối hợp tổ chức giải bóng đá nam tranh Cup Huda, giải việt dã Cửa Lò…

Hướng về chặng đường phía trước, Carlsberg Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với miền Trung với vai trò là người bạn đồng hành và đối tác tin cậy. Dưới định hướng đầu tư có trách nhiệm, vận hành sẵn sàng cho tương lai và sự gắn kết sâu rộng với cộng đồng, Công ty kiên định theo đuổi sứ mệnh sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn – cho miền Trung và cho Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biếu ý kiến

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng những đóng góp thiết thực của Carlsberg Việt Nam cho sự phát triển của địa phương. Đối với các đề xuất hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành giao các Sở, ngành của tỉnh phối hợp với Công ty triển khai các nội dung. Đồng thời mong muốn Công ty sẽ có nhiều nội dung hợp tác để có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thụ hưởng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tỉnh Nghệ An sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động của Carlsberg Việt Nam triển khai trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Carlsberg Việt Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn